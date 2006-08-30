به گزارش خبرگزاري مهر، سال گذشته در بخش اجراي موسيقي جشن دنياي تصوير حسام نواب صفوي پيانو نواخت و امين حيايي به همراه اين موسيقي ترانه هايي را اجرا كرد. امسال در بخش اجراي موسيقي رضا يزداني ترانه لاله زار را كه در "حكم" خوانده بود، اجرا مي كند.

همچنين در بخش ديگري از برنامه اميرحسين مدرس، ساقي نامه حافظ را با نواي تار مي خواند. امسال هم طبق روال سال هاي گذشته علي معلم خود اجراي مراسم را بر عهده خواهد داشت.

اين مراسم ساعت 30/19 فردا شب در سالن بزرگ وزارت كشور برگزار مي شود و 25 تنديس در دو بخش سينماي ايران و تلويزيون اهدا خواهد شد. همچنين فردا شب داريوش مهرجويي جايزه يك عمر فعاليت هنري را از برگزاركنندگان جشن دريافت مي كند.

جشن سينمايي تلويزيوني دنياي تصوير تنها جشن سينمايي در ايران است كه از سوي يك نشريه سينمايي برگزار مي شود. علي معلم مدير مسول و سردبير نشريه دنياي تصوير براي اولين بار اين جشن را در سال 1376 برگزار كرد و تاكنون جشن دنياي تصوير بدون وقفه به فعاليت خود ادامه داده است.