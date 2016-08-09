تعداد نمایندگان قم در لیگ برتر فوتسال جوانان به ۲ تیم رسید

رضا بمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام کمیته فوتسال، مقرر شد تعداد نمایندگان استان قم در لیگ برتر فوتسال جوانان کشور به ۲ تیم افزایش پیدا کند و بر این اساس تیم فوتسال آتلیه طهران به جدول مسابقات لیگ برتر اضافه شد و مسابقات خود را در گروه یک این پیکارها برگزار می‌کند.



وی افزود: یاران جوان بندر عباس، کشاورز قزوین، اتحاد خرم آباد، الوند خوزستان، ثامن الحجج سبزوار، شهرداری رشت، بام گستر دلیجان، فراز شاهین اصفهان به همراه تیم فوتسال آتلیه طهران قم، ۹ تیم حاضر در گروه نخست فصل جدید لیگ برتر فوتسال جوانان کشور هستند.



مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم گفت: این مسابقات از روز ششم شهریور در بندرعباس آغاز می‌شود و تیم آتلیه طهران قم نخستین دیدار خود را در این رقابت‌ها برابر تیم فوتسال شهرداری رشت برگزار خواهد کرد و سپس با کشاورز قزوین روبرو می‌شود.



بمانی بیان داشت: آپکو پارس دیگر نماینده فوتسال قم در این مسابقات است که در گروه سوم این پیکارها قرار دارد و شهروند ساری، آپکو پارس قم، ستارگان طلایی زنجان، مقاومت البرز، اسپادانای اصفهان، وحدت ملایر، سایپا یاسوج، شرکت صنعت ساختمانی سنگسر سمنان حریفان این تیم را تشکیل می‌دهند.



وی عنوان کرد: آپکو پارس برای انجام مسابقات خود باید راهی ساری شود در حالی که لیگ برتر فوتسال جوانان کشور در ۳ گروه به صورت دوره‌ای و تک بازی انجام می‌شود و تیم‌های برتر پس از برگزاری مسابقات دور گروهی به مرحله دوم صعود می‌کنند.



مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: حضور ۲ تیم از قم در این مسابقات نشان دهنده غنای فوتسال قم است و با توجه به کیفیت فنی هر ۲ نماینده قم، انتظار کسب نتایج خوبی از سوی هر ۲ تیم در گروه‌های اول و سوم، وجود دارد.