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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۴۶

رهبر شاخه خراسان داعش در شرق افغانستان کشته شد

رهبر شاخه خراسان داعش در شرق افغانستان کشته شد

یکی از فرماندهان نیروهای امنیتی افغانستان در شرق این کشور اعلام کرد که «حافظ سعید» رهبر شاخه خراسان داعش در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا کشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بخدی»، وی همچنین گفت که همراه با سعید دستکم ۳۰ شورشی دیگر نیز کشته شده اند.

هنوز شورشیان وابسته به داعش در این باره واکنش نشان نداده اند.

حافظ سعید پیش از پیوستن به داعش، از فرماندهان گروه طالبان پاکستان بود و در ماه ژانویه امسال به عنوان رهبر شاخه خراسان داعش تعیین شد.

لازم به ذکر است که از چند روز بدین سو عملیات نظامی در مناطق تحت کنترول داعش در «ننگرهار» ولایت شرقی افغانستان آغاز شده است، تصاویری که اخیرا از جریان این عملیات منتشر شده نشان می دهد که نیروهای افغان مناطقی را از کنترول افراد داعش آزاد کرده اند.

گفته شده که افراد داعش به مناطق کوهستانی تر و دور از مکان قبلی شان عقب نشینی کرده اند.

کد مطلب 3735983

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