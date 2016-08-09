آخرین وضعیت ساماندهی«آبشوران»/ تقاطع«ده مجنون»بهره برداری می شود

سالار احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تدابیر انجام شده برای ساماندهی دست فروش‌ها در شهر کرمانشاه اظهار داشت: سال گذشته برنامه‌ای در دستور کار شهرداری قرار گرفت تا در محلاتی از شهر غرفه‌هایی ساخته شود که مکانی ثابت برای فعالیت دست فروش‌ها مهیا باشد و امکان رفع نیازمندی‌های مردم نیز راحت‌تر و در دسترس باشد اما متاسفانه خروجی ای از طرح ندیدیم در حالیکه طرح راه اندازی غرفه‌هایی برای دست فروش‌ها در سال گذشته برنامه‌ای بسیار داغ بود.

وی افزود: البته در شهرک تعاون نیز غرفه‌هایی راه اندازی شد و مردم هم استقبال کردند اما برای تداوم طرح نه از سوی کمیسیون خدمات شهری و نه از جانب شهردار تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و طرحی ارائه ندادند.

پیگیری جدی برای ساماندهی آبشوران

عضو شورای شهر کرمانشاه همچنین از پیگیری جدی برای ساماندهی پروژه آبشوران خبر داد و افزود: یکی از اولویت‌های شهر کرمانشاه پروژه ساماندهی آبشوران است. این پروژه یکی از اهم دغدغه‌های ما است و تفکیک آبشوران از فاضلاب شهری باید هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

احمدزاده با ادامه توضیحات بیان کرد: جلسات مختلفی در خصوص بحث ساماندهی آبشوران در کارگروه‌های مختلف برگزار کردیم و از شرکت‌ها و نهادهای خدمات رسان از قبیل آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، شهردار، فرماندار در جلسات دعوت کردیم و نشست‌ها نیز خروجی خوبی داشت و گزارشاتی در خصوص این پروژه ارائه شد.

وی اظهار کرد: یکی از موارد مطرح شده در نشست‌های مربوط به بررسی پروژه آبشوران این است که چرا پیمانکاران در قدم‌های پایانی پروژه از حرکت ایستادند و قرار شد تا از پلیس راهور نیز در جلسات دعوت کنیم، همچنین مقرر شد تا از قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان یکی از پیمانکاران دعوت شود تا توضیحات خود را ارائه دهند.

پیشرفت پروژه در برخی مناطق ۹۰ درصد است

احمدزاده گفت: در حال حاضر پروژه ساماندهی آبشوران در برخی مناطق بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما کار به سرانجام نرسیده و علت این نقص باید روشن شود به عنوان مثال ابتدای خیابان جلیلی پیشرفت محسوس داشته است.

وی افزود: شورا به عنوان ناظر در خصوص پروژه آبشوران پیگیری‌های لازم را انجام داده اما نهادهای مرتبط با بحث ساماندهی آبشوران همچون آب منطقه‌ای باید گزارشات خود در خصوص علت توقف این پروژه در برخی مناطق را ارائه دهد و وضعیت مشخصی از پیمانکاران این پروژه از خرد تا کلان را عنوان کنند، به عنوان مثال در منطقه جلیلی کمتر از ۱۰ درصد از کار مانده اما متوقف شده است.

احمد زاده همچنین عنوان کرد: آب و فاضلاب نیز باید پیگیر باشد و گزارشات خود را در خصوص روند پیشبرد پروژه ساماندهی آبشوران ارائه دهد یکی از مسائل کُندی پیشرفت کار در این پروژه مسائل مالی است.

اجرای برنامه هایی با محوریت ساماندهی مناطق آسیب پذیر اجتماعی

وی در ادامه از در دست انجام بودن چندین برنامه با محوریت ساماندهی مناطق آسیب پذیر اجتماعی در شهر کرمانشاه خبر داد و تصریح کرد: در این خصوص ۵ منطقه شهر شامل آقاجان، حکمت آباد، کیهانشهر، شهیاد و ملاحسینی به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده و مقرر شد تا بازدیدهایی از این مناطق به عمل آید و کارگروه‌هایی در بخش پژوهشی بهداشت و سلامت محیط و فرهنگی و اجتماعی تشکیل شود تا به همراه مسئولانی از دانشگاه علوم پزشکی و هیئت امنای مرکز ضمن بازدید، نشست‌های ستادی در منطقه مربوطه داشته باشیم و آسیب شناسی برای رفع مشکلات میان کاروگروه‌ها و ادارات و نهادهای مختلف تقسیم کار شود.

این مسئول ادامه داد: در خصوص ساماندهی مناطق آسیب پذیر شهر کرمانشاه از ظرفیت فرماندهی بسیج سپاه استان استفاده می‌شود همچنین جلسات مختلفی در مرکز پژوهش‌ها برای این مهم و نیز بررسی روند پروژه‌های نیمه تمام شهر برگزار خواهد شد.

تله کابین، شهربازی و سراب قنبر به صورت جدی در دست پیگیری هستند

احمدزاده در خصوص پروژه تله کابین کرمانشاه نیز توضیح داد: بحث این پروژه نیز داغ است و شهردار در قالب لوایح کلی آن را مطرح کرده، همچنین بحث شهربازی و سراب قنبر نیز به صورت جدی در دستور کار شهردار کرمانشاه قرار دارد و پیگیر این پروژه‌ها هستیم و با تصویب کلیات طرح‌ها امید داریم کارها پیش برود.

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه از افتتاح تقاطع غیرهمسطح ده مجنون تا ۲۲ بهمن امسال خبر داد و گفت: امیدوایم افتتاحیه این پروژه در موعد مقرر انجام شده و طی ماه‌های آتی شاهد عرشه گذاری و تکمیل این پروژه باشیم که به صورت جدی در دستور کار شهردار نیز قرار دارد.

وی در خصوص انجام خدمات آسفالت ریزی در شهر کرمانشاه نیز گفت: ۶ فنیشر در ۶ منطقه شهر شبانه روز کار آسفالت را انجام می دهند و این کار نادری است و به عنوان نمونه در محله دولت آباد با بیش از ۶۰۰ تن آسفالت ریزی رکورد خوب و بی‌نظیری را در بحث آسفالت معابر به انجام رساندیم.