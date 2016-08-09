مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جهاددانشگاهی در دو مقطع آموزش عالی در قالب دانشگاه جامع علمی کاربردی فعالیت دارد، افزود: در حال حاضر دو هزار دانشجو با ۲۴رشته تحصیلی که عمدتا رشته های مهارتی هستند در جهاددانشگاهی مشغول به تحصیل می باشند که این رشته ها منجر به اشتغال در جامعه می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان گفت: در استان زنجان رشته های مورد نیاز توسط جهاددانشگاهی نیاز سنجی شده است و بر تحقق توسعه رشته های کاربردی تاکید جدی داریم.

عباسی تاکید کرد: براساس قطب بندی های انجام گرفته جهاددانشگاهی در حوزه آموزش و فرهنگ و هنر ورود کرده است ولی در برخی از حوزه ها هم ورود خواهد کرد.

وی به آموزش های عالی کوتاه مدت اشاره کردو گفت: آموزش های کوتاه مدت در یک سال گذشته ۱۵ هزار نفر را تحت آموزش قرار داده است و حداقل یک دوره را سپری کردند که ۲۰ الی ۳۰ ساعت است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه طی چند سال گذشته مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند این دانشگاه به مباحث آموزشی تخصصی تاکید داشته است که فرد به اشتغال پایدار برسد.

عباسی افزود: طی سال گذشته ۵۶ درصد در حوزه های آموزشی تخصص کار انجام شده که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال این آموزش ها به ۷۰ درصد خواهد رسید.

وی تصریح کرد: هزار و ۲۰۰ دوره مصوب در مجموعه دانشگاهی وجود دارد و در این میان از رشته هایی استفاده کنیم که در انتها این آموزش ها منجر به اشتغال شود.