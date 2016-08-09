به گزارش خبرنگار مهر، مریم نخستین صبح سه شنبه در دیدار مربیان و دختران تحت پوشش شیرخوارگاه حلیمه با وی که در تالار مردم شورای اسلامی شهر قزوین برگزارشد، کودکان و نوجوانان این مرکز را آینده سازان کشورمان دانست و افزود: نیمی از افراد جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند و تأثیرگذاری آنان در خانواده بسیار ارزنده و مشهود است چراکه آنان تربیت کننده نسل آینده خواهند شد، نسلی که جامعه اسلامی را به سمت پیشرفت و ترقی سوق خواهد داد.

وی با تأکید براینکه برای دختران که مادران و همسران آینده این مرز و بوم خواهند شد، باید برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی مناسبی داشته باشیم، ادامه داد: اگر اینگونه عمل کنیم، به حضور مؤثر بانوان در جامعه نیز کمک شایانی خواهیم کرد چراکه حضور بانوان در عرصه ها و موقعیتهای مختلف اجتماعی و تصمیم گیری بسیار مؤثر بوده و به اخذ تصمیمات متعادل کمک خواهد کرد.

این عضو شورا گریز کوتاهی به نحوه عملکرد شورای اسلامی شهر قزوین زد و با اشاره به آمار مطلوب بانوان از بدو شکل گیری این نهاد در قزوین، ادامه داد: در زمانیکه بسیاری از شوراهای شهرها در کشور دارای عضو بانو نبودند، شورای اسلامی شهر قزوین در تمامی چهار دوره از اعضای بانو بهره مند بود.

نخستین وجود کمیته بانوان و خانواده در شورای اسلامی شهر قزوین را نشاندهنده بالندگی فعالیت بانوان دانست و ادامه داد: در این کمیته برنامه های مختلفی برای سلامت روحی و جسمی بانوان، ورزش بانوان و درکل مطالبات آنان در خانواده و اجتماع درنظر گرفته شده و یا تدوین می‌شود.

وی در ادامه یادی از مرحومه صدیقه حکمت همسر شهید بابایی که در سومین دوره شوراها عضو این نهاد مردمی بود، یاد کردو افزود: این بانوی ارزشمند الگویی شاخص و گرانقدر به شمار می آمد که در دوران حضور خود در پارلمان محلی منشأ اثرات خیر و ماندگار برای شهر قزوین شد.

رئیس کمیسیون ساماندهی ملاقاتهای مردمی در ادامه به دختران مرکز حلیمه سفارشها و توصیه هایی ارائه داد تا با به کار بستن آنها در آینده زندگی موفق و تأثیرگذاری در خانواده و اجتماع داشته باشند.