جزئیات روش درمانی اختلالات رحم/شایع ترین علامت اختلال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شیرین قاضی‌زاده در آستانه برگزاری پانزدهمین کنگره بین‌المللی زنان و مامایی ایران درباره دو شاخ بودن رحم و تاثیر آن بر بارداری، گفت: دو شاخ بودن رحم اختلالی است که در آن قسمت تحتانی رحم طبیعی و قسمت فوقانی آن غیرطبیعی می‌شود. در حین تکامل جنین دو شاخ رحم باید به هم متصل شوند و تنه اصلی رحم را ایجاد کنند اما در برخی افراد در به هم چسبیدن شاخ‌های رحم در دوران جنینی اشکال متفاوتی ایجاد می‌شود که موجب دو شاخ شدن رحم می‌شود.

وی افزود: در مواردی که فقط قسمتی از شاخ‌ها به هم نچسبیده است رحم دوشاخ نسبی و در مواردی هم که دوشاخ کاملا به‌هم نچسبیده‌اند، به آن رحم دوشاخ کامل گفته می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه با بیان اینکه دو شاخ بودن رحم می‌تواند در روند بارداری تاثیر داشته باشد، عنوان کرد: این اختلال می‌تواند عوارض مختلفی مانند ایجاد اختلال در رشد جنین، نچرخیدن جنین در رحم و ... شود که بر حسب سن ابتلا و میزان شدت بیماری نوع درمان در مبتلایان متفاوت خواهد بود.

مسئول پنل هیستروسکوپی پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران تصریح کرد: به طور کلی اختلالات رحمی از جمله دو شاخ بودن رحم خود را با علامت شایعی مانند افزایش خونریزی و طولانی بودن قاعدگی نشان می‌دهد به همین دلیل به خانم‌ها بعد از سن بلوغ توصیه می‌شود به محض افزایش خونریزی به پزشک مراجعه کنند.

وی افزود: در زمان تشخیص اختلالات رحمی مانند دو شاخ بودن رحم، پولیپ و یا فیبروم پزشک در صورت امکان هیستروسکوپی که یک روش کم تهاجمی است برای درمان تجویز می‌کند که بسیاری از اختلالات از جمله دو شاخ بودن رحم با این روش درمان می‌شود.

این متخصص زنان تصریح کرد: هیستروسکوپی به آندوسکوپی داخل رحم گفته می‌شود که طی آن فرد بدون جراحی تحت درمان و حذف اختلال رحمی قرار می‌گیرد.