آوای خوش «رضا رضا» در استان بوشهر طنین انداز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد بوشهر، صبح امروز کاروان زیر سایه خورشید با در دست داشتن بیرق حضرت امام رضا(ع) در جمع کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر حضور یافت.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر در مراسم استقبال از این کاروان،با تبریک دهه کرامت گفت:برگزاری جشن های مردمی زیر سایه خورشید با حضور خدام رضوی هدیه امام رضا(ع) برای ملت ایران است.

احمد لطفی افزود: هدف از این برنامه معنوی ایجاد ارتباط قلبی با امام رئوف و امام مهربانی ها است لذا الگو برداری از سیره عملی زندگی رضوی بسیار موثر است. انشاالله هم در مسیر زندگی شخصی و هم درمسیر کاری استفاده کافی و معنوی از حضور این عزیزان ببریم.

وی خاطر نشان کرد: کاروان زیر سایه خورشید یک حرکت فرهنگی معنوی خوب است که همه ساله در سطح کشور در دهه کرامت برگزار می شود و سال گذشته استان بوشهر به عنوان استان برتر در برگزاری برنامه های کاروان زیر سایه خورشید انتخاب شد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه امروزه در جامعه ما خانواده ها مسائل و مشکلات عاطفی، روحی و روانی زیادی دارند، گفت: یکی از یپام های کاروان زیر سایه خورشید عطوفت و مهربانی و همبستگی اجتماعی است و اعتقاد داریم که اگر رفتار و سیره مولا علی بن موسی الرضا (ع) در زندگی مردم ورود کند و از سیره ائمه اطهار الگو گرفته شود، مشکلات ما برطرف می شود.

لطفی با بیان این مطلب که یکی از رسالت های اصلی کمیته امداد، توانمندی فکری و فرهنگی خانواده های تحت حمایت است اضافه کرد: با این رویکرد به گونه ای برنامه ریزی شده تا فضای معنوی مناسبات مذهبی و ملی از قبیل اعیاد شعبانیه، ماه مبارک رمضان، دهه کرامت و دهه امامت و ولایت و امثالهم در طول سال در راستای اصل توانمندسازی خانواده های تحت حمایت بهره برداری صحیح صورت پذیرد.

لطفی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در حکم حجت الاسلام و المسلمین رئیس تولید آستان قدس رضوی به صراحت، احتمام و توجه به نیازمندان و مستمندان را مورد تاکید دانستند و بر همین اساس معاونت امداد مستضعفان در استان قدس رضوی راه اندازی شد تا این قشر محروم و نیازمند بطور جدی حمایت شوند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر یادآور شد در دهه کرامت سالجاری با حضور خدام رضوی تعداد ۱۷ خانواده مددجو با اولویت ایتام، بیماران صعب العلاج و زنان سرپرست خانوار موفق، در فضایی آکنده از مهربانی مورد دیدار قرار می گیرند.

لطفی یادآور شد: همه ساله طرح شوق زیارت در کمیته امداد اجرایی است و مددجویانی که تا کنون نتوانستند به زیارت امام رضا(ع) شرف یاب شوند،در قالب کاروان شوق زیارت اعزام می شوند.

وی افزود: سال گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر کسانی که برای بار اول توفیق زیارت داشتند با کمک خیرین به مشهد مقدس اعزام شدند و در سال جاری در نظر داریم بیش از ۵ هزار نفر اعزام کنیم.

دریافت نشان افتخار حرم امام رضا(ع) از دستان خدام رضوی

در ادامه این برنامه مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر نشان افتخار و لوح یادگار امام رضا(ع) را از دست خدام حرم رضوی(ع) را دریافت نمود.

سپس خدام حرم رضوی( ع) بیرق حضرت امام رضا (ع) را در میان کارکنان کمیته امداد برای تبرک جستن گرداندند و برای ادامه برنامه در جمع دانش آموزان نخبه خوابگاهی استعداد های درخشان شهید نگهدار اسماعیلی استان بوشهر حاضر شدند تا پیغام فرهنگی آستان قدس رضوی را در فضایی مملو از معنویت به گوش این دانش آموزان برسانند.

افتخار قرار گرفتن زیر بیرق امام رضا(ع) یک نعمت بزرگ است

حجت الاسلام کمیلی به نمایندگی از خدام امام رضا(ع) در جمع این دانش آموزان نخبه سخنرانی کرد و گفت: کمیته امداد حضرت امام (ره) یک نهاد مقدس است که رسالت آن خدمت به خلق است و خدمت به خلق عبادتی بزرگ است که در کنار عبادتی همچون کانون های نماز، روزه،زکات، خمس قرار گرفته است.

وی افزود: شما جوانان و نوجوانان محبوب امام خوبیها هستید و اگر به جهت محدودیت تا کنون شاید برخی از شما نتوانسته باشند از نزدیک حرم مقدس امام رضا(ع) را زیارت نمایند، افتخار قرار گرفتن زیر بیرق سبز امام رضا(ع) در خانه ی خودتان که بیت ولایت است، را بدست آوردید و لذا باید قدر خودتان را بدانید.

این خادم آستان مقدس رضوی یادآور شد: فرهنگ احسان و انفاق در سیره رضوی به خوبی می تواند در جامعه اسلامی نهادینه شود.

وی با اشاره به زندگی ائمه معصومین(ع) افزود: تمام نعمت هایی که خداوند در اختیار ما گذاشته است بخاطر امامان معصوم علیهم سلام بوده است.

حجت الاسلام کمیلی یادآور شد: ائمه اطهار (ع) ولی نعمت ما محسوب می گردند و بر هر مسلمانی فرض است تا با الگو گیری از پیشوایان دینی خود سهمی از مال و اموال خود را برای رفع محرومیت به نیازمندان ببخشند و در این صورت کل جامعه می شوند.

این خادم حرم مطهر رضوی در پایان خاطر نشان کرد: امداد گری در کنار برادران کمیته امداد در خدمتگزاری به محرومین را افتخار خود دانست.