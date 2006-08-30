تغيير الگوهاي رفتاري و بيماري ها هزينه درمان را سرسام آور كرده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكترسيد مويد علويان امروز در بزرگداشت روز ملي بهورز در سالن اجتماعات بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) با بيان اينكه در تعريف نيازهاي جديد، مسئولان وزارت بهداشت به تنهايي نمي توانند عمل كنند بلكه براي تغيير برنامه ها بايد بهورزان با ايجاد رابطه دو سويه با مسئولان نظرات و پيشنهادات خود را ارائه كنند، گفت: بهورزان رابطه نزديكي با مردم دارند چرا كه از بين مردم روستا برآمده اند و فقط آموزش ديده هستند.

وي اظهار داشت: تغيير شاخص ها نشان مي دهد كه كشور در زمينه سلامت موفق بوده و اولين انقلاب در زمينه سلامت كشور نيز ايجاد شبكه هاي ارائه خدمات اوليه بهداشت است كه در روستاها مستقر شدند.

علويان گفت: نقش بهورزان در نظام سلامت و در تغيير شاخص هاي سلامت نظير كاهش مرگ و مير مادران باردار، نوزدان و كودكان زير 5 سال بسيار محسوس بوده و اين امر موجب تغيير الگوهاي بيماري شده است.

وي اظهار داشت: گزارش هاي كارشناسان خارجي در بازديد از شبكه هاي خدمات اوليه بهداشت (PHC) با محوريت بهورز در ايران حاكي از كاهش مرگ و ميرها نظير مرگ و مير مادران باردار، نوزدان و كودكان و موفقيت اين شبكه ها در حل مشكلات بهداشتي و درماني كشور بوده است.

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: تغيير الگوي جمعيت ، افزايش اميد به زندگي نظير افزايش تعداد سالمندان در كشور باعث شده كه تعريف نيازهاي جديد در كشور افزايش يابد.

وي ادامه داد: در گذشته بيماريهاي واگير وجود داشته كه هم اكنون اين بيماريها كنترل شده اما امروزه با بيماريهاي ديگري نظير ديابت، بيماريهاي قلبي و عروقي، اختلالات رفتاري و روحي و رواني مواجه هستيم بنابراين بايد آمادگي مقابله به اين بيماريهاي جديد را داشته باشيم.

علويان تصريح كرد: تغيير بافت جمعيتي كشور و تغيير الگوي بيماريها باعث افزايش هزينه هاي درمان در كشور شده است چرا كه در گذشته برخي بيماريها با واكسن قابل پيشگيري بود اما امروزه تغيير الگوهاي رفتاري باعث بروز بيماريهايي نظير بيماريهاي قلبي و عروقي شده است.

وي با بيان اينكه تغيير الگوهاي رفتاري و الگوهاي بيماريها، هزينه درمان مردم را به صورت سرسام آور افزايش داده است، گفت: در گذشته نيازي نبود كه فشار خون و ديابت افراد در روستاها كنترل شود اما امروزه آگاهي هاي مردم به حدي افزايش يافته كه پزشكان براي پاسخگويي به سوالات بيماران نياز به مطالعه بيشتر دارند.

علويان با اشاره به شعار تحقق اهداف عدالت محوري و كارايي در عرصه روستاها، گفت: براي دسترسي مناسب به خدمات بايد خدمات تعريف شود چرا كه نظام سلامت نيازمند انقلابي ديگر است و آن انقلاب هم استقرار سيستم پزشك خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهرهاي كشور است.

وي با بيان اينكه بايد امكانات مردم در تمامي سطوح متناسب باشد، گفت: بهورزان بايد در ايجاد سيستم ارجاع و پزشك خانواده كمك كنند و ايجاد اين سيستم در كشور تنها به معني حذف بهورزان نيست بلكه به معني تقويت بهورزان كشور است.

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: كشور براي پاسخگويي به نيازهاي مردم، كنترل هزينه هاي سرسام آور بيماريها و درمان آنها با توجه به منابع محدود مردمي و دولتي راه حلي جز ايجاد سيستم ارجاع و پزشك خانواده ندارد .

وي تصريح كرد: امروزه بايد بسته هاي قديمي خدمت بار ديگر تعريف شود چون بسته هاي جديد بسيار متفاوت از بسته هاي قديمي است كه البته اين كار به وسيله ارتباط نرديك بين بهورزان و سياستگذاران در حال انجام است اما بايد سرعت آن افزايش يابد.

علويان گفت: مردم بايد از هر طبقه و قشري هستند به صورت مساوي از خدمات بهداشتي و درماني بهره مند شوند و بهره مندي از اين خدمات نبايد به توانايي مالي و اقتصادي مردم بستگي داشته باشد.

وي با بيان اينكه تغييرات جدي و اساسي در برنامه ها بايد با استفاده از نظرات بهورزان كشور صورت گيرد، گفت: بحث عوامل اجتماعي در كشور داراي اهميت بسياري است بنابراين نمي توانيم عنوان كنيم كه سواد، بيكاري و فقر ارتباطي به سلامت كشور ندارند پس نظام سلامت هم به اين عوامل توجه جدي داشته باشد.

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: در برخي روستاها وضعيت كنترل سلامت در سطح بسيار خوبي است چون بهورزان توانسته اند مشاركت مسئولان اين مناطق نظير وزارت كشور، فرماندار و... را در نظام سلامت جلب كنند بنابراين حضور و نقش بهورزان از اهميت زيادي برخوردار است چون تاثير مسئولان اين مناطق نيز در سلامت مردم كمتر از بهورزان نيست.