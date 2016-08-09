۴۱۵ حادثه در ۴ ماه نخست امسال در بیرجند روی داد

موسی میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، افزود: از این تعداد ۱۴۳ حادثه در منطقه یک شهرداری و ۲۱۶ حاثه نیز در منطقه دو شهرداری به وقوع پیوسته است.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند اظهار کرد: همچنین ۵۶ حادثه در خارج از محدوده شهری نیز رخ داده است.

وی با بیان اینکه در این حوادث ۲۱۰ نفر با تلاش ماموران آتش نشانی نجات یافته اند، افزود: این حوادث چهار کشته و ۴۶ زخمی به دنبال داشته است.

میرزایی از مهار ۱۵۳ حریق در چهارماهه خبر داد و گفت: از مردم بیرجند خواستارم در راستای جلوگیری از وقوع این گونه حوادث نکات ایمنی را رعایت کنند.