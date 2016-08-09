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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۲

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند:

۴۱۵ حادثه در ۴ ماه نخست امسال در بیرجند روی داد

۴۱۵ حادثه در ۴ ماه نخست امسال در بیرجند روی داد

بیرجند- مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند از وقوع ۴۱۵ حادثه در چهارماهه نخست سال جاری در بیرجند خبر داد.

موسی میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، افزود: از این تعداد ۱۴۳ حادثه در منطقه یک شهرداری و ۲۱۶ حاثه نیز در منطقه دو شهرداری به وقوع پیوسته است.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند اظهار کرد: همچنین ۵۶ حادثه در خارج از محدوده شهری نیز رخ داده است.

وی با بیان اینکه در این حوادث ۲۱۰ نفر با تلاش ماموران آتش نشانی نجات یافته اند، افزود: این حوادث چهار کشته و ۴۶ زخمی به دنبال داشته است.

میرزایی از مهار ۱۵۳ حریق در چهارماهه خبر داد و گفت: از مردم بیرجند خواستارم در راستای جلوگیری از وقوع این گونه حوادث نکات ایمنی را رعایت کنند.

کد مطلب 3736047

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