آبادانی ها برای اشتغال در فراگیری مهارت های تخصصی اقدام کنند

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر، این تخصص ها را شامل برق، مکانیک، لوله و اتصالات، جوشکاری و تراشکاری خواند و اظهار کرد: با توجه به قول وزیر نفت مبنی بر اینکه در نیمه دوم سال جاری فاز دوم پالایشگاه آبادان کلید می خورد و در همین راستا جذب نیروهای متخصص دارای مهارتهای لازم راحت تر از نیروهای فاقد مهارت انجام می شود.

وی اضافه کرد: با شروع فعالیت فاز دوم پالایشگاه آبادان حداقل زمینه اشتغال پنج هزار نفر مهیا می شود و از جوانان آبادانی جویای کار می خواهیم که نسبت به فراگیری مهارتهای فنی و حرفه ای نیز اقدام کنند تا مجبور به جذب نیروهای متخصص از بیرون شهر نشویم و بعد همه گلایه کنند که چرا از بیرون نیرو جذب شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت برخورداری افراد از مهارتهای تخصصی، نمایندگان نیز می توانند موضوع الزام بکارگیری افراد بومی را در مراکز صنعتی به شکل بهتر و جدی تری دنبال کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد این همه فرصت شغلی با شروع به کار عملیات اجرایی فاز دو پالایشگاه می تواند مشکل بیکاری بسیاری از اهالی شهر را رفع کند، اما مردم مطلع باشند که اگر مهارتهای لازم در شهر نباشد الزاما برای تکمیل نیروهای مورد نیاز برای اجرای طرح بایستی از افراد غیر بومی استفاده شود که در این رابطه نیز منعی وجود ندارد.

مختار افزود: موضوع اشتغال از سوی نمایندگان با جدیت دنبال می شود و امیدواریم در آینده در خصوص اشتغال جوانان آبادانی گامهای بیشتری برداریم. داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی عالیست اما بایستی با فراگیری مهارت همراه باشد.