نگارش کتاب جامع امامزادگان استان البرز ضروری است

حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صحن های مقدس و بقاع متبرکه امامزادگان شریف، آرامشگاه هایی معنوی و قدسی هستند که انسان های رنجور و خسته دوره مدرن می توانند به دور از اضطراب های موجود در زندگی، لحظاتی را در آن ها آرامش معنوی گیرند.

وی افزود: از دیگر سو، این امامزادگان شریف همان مجاهدان فی سبیل الله هستند که در مبارزه با حکومت های جور اموی و عباسی مظلومانه به شهادت رسیده اند.

مسئول بسیج دانشجویی استان البرز ضمن اشاره به چند پژوهش تاریخی، گفت: امامزادگان شریف استان البرز در دو مقطع تاریخی وارد حوزه سرزمینی این استان شده و غالب آنان پس از رویارویی عدالت خواهانه، به شهادت رسیده اند.

وی ادامه داد: جمعی از این سادات عالی رتبه در قرون سوم و چهارم هجری قمری در راه پیوستن به حکومت شیعی علویان طبرستان، مورد شبیخون دشمن قرار گرفته و به شهادت رسیده اند.

عسگری بیان کرد: گروهی دیگر از این امامزادگان گرامی پس از حضور مبارک حضرت امام رضا علیه السلام در منطقه خراسان، به هنگام عبور از استان البرز مورد هجوم نیروهای حکومت عباسی قرار گرفته و در مناطق کوهپایه و دشت استان البرز به فیض شهادت نایل آمده اند.

مسئول بسیج دانشجویی استان البرز افزود: فقیه بزرگ شیعه مرحوم سید مرتضی علم الهدی در یکی از آثارش نوشته که حدود صد نفر از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام در منطقه ساوجبلاغ از توابع استان البرز به شهادت رسیده اند.

عسگری در اهمیت اماکن مقدس گفت: مکان های قدسی، ویژگی های شگفتی دارند که از آن جمله تسهیلگری آنان در وقوع مکاشفه و حالات عرفانی است به عبارت دیگر، اماکن مقدس به مثابه کاتالیزور در جهت تحول معنوی عمل می کنند.