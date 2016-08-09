مهدی اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مراجعان در صورت حضور در این اماکن به دلیل نبود تابلو معرفی، هیچ اطلاعاتی از آن محل به دست نمی آوردند، اظهار کرد: برای رفع این مشکل، سال گذشته با یکی از سازندگان توانمند در زمینه ساخت تابلو موضوع را مطرح و پس از ارائه چند طرح مختلف طرحی که با المانهای شهری همخوانی داشت را انتخاب کردیم.

وی افزود: پس از استخراج تاریخچه اماکن، ویرایش و حتی استعلام از قدیمی های شهر نسبت به ساخت تابلوهای معرفی اماکن میراثی اقدام شد.

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به آماده شدن ۱۵ تابلو معرفی اماکن میراثی عنوان کرد: در زمان حاضر کار نصب این تابلوها در محل ورودی این اماکن از جمله مسجد رنگونی ها، کلیسا، موزه، سینما نفت، پالایشگاه، محله بریم، مسجد جامع خرمشهر و غیره آغاز شده است، تابلوها زیبایی خاصی دارند و از نورپردازیهای خوبی نیز در هنگام نصب برخوردار می شوند.

به گفته اسدیان، در فاز بعدی نیز ساخت تابلو معرفی برای ۱۵ مکان میراثی دیگر به انجام می رسد.

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت فنی آژانسها

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امکان برخورداری آژانسها از دو مجوز بند «الف» (مربوط به فروش بلیط های ایرلاین ها) و بند «ب» (در زمینه تورگردانی، تهیه ویزا و مهاجرت) گفت: متاسفانه آژانسهای موجود در منطقه از داشتن بند ب (مدیریت فنی در مباحث یاد شده) بی بهره بودند و در همین راستا برای رفع این کمبود طی هماهنگی با یکی از آموزشگاههای سطح منطقه موضوع برگزاری دوره های آموزشی مدیریت فنی ویژه آژانسها و برخی دیگر از علاقمندان را به عنوان یک اولویت دنبال کردیم.

اسدیان ادامه داد: فراگیری آموزشهای تخصصی در زمینه تورگردانی، تهیه ویزا و مهاجرت تحت نام مدیریت فنی آژانسها سبب می شود تا افراد متقاضی فعالیت در این رشته بتوانند با تخصص و مهارت فنی لازم وارد عرصه کار و فعالیت شوند.

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند همچنین عنوان کرد: پس از فراخوانی، افراد زیادی اقدام به ثبت نام کردند و سازمان نیز برای کمک به برپایی این دوره های آموزشی ۴۰ درصد از هزینه های برگزاری دوره ها را در قالب یارانه پرداخت کرد.

وی با بیان اینکه پیشتر این دوره های آموزشی تنها در اهواز برگزار می شد، تصریح کرد: برای ساکنان آبادان و خرمشهر شرکت در این دوره ها به دلیل بعد مسافت و صرف هزینه بالا برای تردد (دوره شش ماهه) توجیهی نداشت.

اسدیان در پایان یادآور شد: برگزاری این دوره آموزشی در منطقه کمک شایانی به متقاضیان رشته گردشگری و هم آژانسها کرد، ۲۶ آژانس مسافرتی در شهرهای آبادان و خرمشهر فعالیت دارند که همگی در این دوره آموزشی شرکت کردند، مشارکت افراد فراتر از انتظار بود.