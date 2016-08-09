ارائه خدمات بهداشتی رایگان در پایگاه های سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد جنیدی با اشاره به گزارش حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تا کنون برای ۴ میلیون و ۴۱۸ هزار نفر جمعیت تحت پوشش خدمات این دانشگاه، در سطح مراکز و پایگاه های بهداشتی، پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده است.

وی در خصوص فعالیت «سامانه سیب»، گفت: توسعه مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت در سطح دانشگاه علوم پزشکی ایران، یکی از برنامه های اصلی طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت است.

جنیدی افزود: با توجه به اینکه بعضی از خدمات هنوز قابل ثبت در سامانه یکپارچه بهداشت (سامانه سیب) نیست، ارائه خدمات از این رقم بسیار بیشتر است. در این راستا دانشگاه علوم پزشکی ایران از همکاران پزشک ، مراقب سلامت و بهورز که بیشترین خدمات بهداشتی را در سطح دانشگاه ارائه نموده اند، تقدیر به عمل آورده است.

وی خاطر نشان کرد: این نوید را به هموطنان می دهم که بسیاری از خدمات بهداشتی و مشاوره ای در مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش این دانشگاه به صورت رایگان ارائه می گردد و از مردم ساکن در مناطق ۲ ، ۵ و ۶ شهرداری تهران که تحت پوشش مرکز بهداشت شمال غرب و مناطق شهرداری ۹،۱۸ ،۲۱ و ۲۲ که تحت پوشش مرکز بهداشت غرب و ساکنین شهرستان های شهریار، ملارد، قدس ، رباط کریم و بهارستان دعوت می شود جهت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت به نزدیکترین پایگاه سلامت و یا مرکز سلامت جامعه با همراه داشتن کارت ملی اعضای خانواده مراجعه نمایند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تاکید کرد: از دولت، وزیر بهداشت و ریاست دانشگاه به خاطر حمایت های بی دریغ از برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت و نیز تمامی همکاران در بخش دولتی و بخش خصوصی طرف قرارداد که در راستای توسعه و پیشرفت سلامت مردم مساعدت و همکاری بسیار ارزنده ای دارند، تشکر می کنم.