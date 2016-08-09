فرهاد قیصربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه شاهد هستیم میان فرزندان و والدین فاصله فکری بسیاری ایجاد شده که آسیب های جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

وی افزود: فرزندان و والدین باید درک متقابلی از یکدیگر داشته باشند درحالیکه شاهد هستیم توقعات آنها از یکدیگر که در بیشتر موارد غیر منطقی است، به فاصله بین آنان دامن می زند.

مدیر کل بهزیستی ایلام یاداور شد: دختران در این بین آسیب پذیر تر هستند و باید آنها را در زمینه های مختلف توانمند کرد، بسیاری توانمندسازی را فقط از منظر اشتغال مد نظر قرار می دهند در حالیکه گستره این موضوع بسیار وسیع بوده و در پیشرفت آینده آنان بسیار حائز اهمیت است.

قیصربیگی تاکید کرد: توانمندسازی فکری باید بیش از سایر حوزه در مورد دختران مورد توجه قرار گیرد که این مسئله در حوزه های مختلف انتخاب رشته تحصیلی، آینده شغلی و ... حائز اهمیت است.

وی از رسانه های گروهی استان خواست در زمینه توانمندسازی دختران و پسران جامعه و لزوم کسب آموزش های مختلف روحی، روانی از سوی خانواده ها اهتمام و توجه بیشتری داشته باشند