خبرگزاری فارس نوشت: کمیته المپیک چین با ارسال نامهای به کشور میزبان مسابقات المپیک ریو به خاطر استفاده از پرچمهای نادرست، انتقاد و اعتراض کرده است.
چینیها معتقدند پرچمهای که در مسابقات ریو به نام چین، در محلها و اماکن ورزشی مورد استفاده واقع شده، با آنچه که باید باشد، همخوانی ندارد.
در این ارتباط ماریو آندراده،سخنگوی کمیته سازماندهی مسابقات این اشتباه را تایید کرد و اظهارداشت: پرچمهای که اینجا در ارتباط با کشور چین استفاده شده، ایراد بسیار کوچکی دارند که البته برطرف خواهند شد.
وی افزود: از این بابت از چینیها عذرخواهی میکنیم. باید در چاپ پرچمهای چین دقت بیشتری میشد تا جای ستارهها دقیقا در همان قسمتی که باید باشند،قرارداشته باشد.
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