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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۳۸

عذرخواهی مسئولان برگزاری المپیک ریو از چینی‌ها

عذرخواهی مسئولان برگزاری المپیک ریو از چینی‌ها

مسئولان برگزاری المپیک ریو از چینی‌ها بابت اشتباهی که در طراحی پرچم آن‌ها انجام داده بودند، عذرخواهی کردند.

خبرگزاری فارس نوشت: کمیته المپیک چین با ارسال نامه‌ای به کشور میزبان مسابقات المپیک ریو به خاطر استفاده از پرچم‌های نادرست، انتقاد و اعتراض کرده است.

چینی‌ها معتقدند پرچم‌های که در مسابقات ریو به نام چین، در محل‌ها و اماکن ورزشی مورد استفاده واقع شده، با آنچه که باید باشد،‌ همخوانی ندارد.

در این ارتباط ماریو آندراده،‌سخنگوی کمیته سازماندهی مسابقات این اشتباه را تایید کرد و اظهارداشت: پرچم‌های که اینجا در ارتباط با کشور چین استفاده شده، ایراد بسیار کوچکی دارند که البته  برطرف خواهند شد.

وی افزود: از این بابت از چینی‌ها عذرخواهی می‌کنیم. باید در چاپ پرچم‌های چین دقت بیشتری می‌شد تا جای ستاره‌ها دقیقا در همان قسمتی که باید باشند،‌قرارداشته باشد.

کد مطلب 3736080

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    نظرات

    • آ ۱۸:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
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      دوتا عکس که با هم تفاوتی ندارن مگه جای ستاره ها کجا باید باشن؟!!!

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