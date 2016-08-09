خبرگزاری فارس نوشت: کمیته المپیک چین با ارسال نامه‌ای به کشور میزبان مسابقات المپیک ریو به خاطر استفاده از پرچم‌های نادرست، انتقاد و اعتراض کرده است.

چینی‌ها معتقدند پرچم‌های که در مسابقات ریو به نام چین، در محل‌ها و اماکن ورزشی مورد استفاده واقع شده، با آنچه که باید باشد،‌ همخوانی ندارد.

در این ارتباط ماریو آندراده،‌سخنگوی کمیته سازماندهی مسابقات این اشتباه را تایید کرد و اظهارداشت: پرچم‌های که اینجا در ارتباط با کشور چین استفاده شده، ایراد بسیار کوچکی دارند که البته برطرف خواهند شد.

وی افزود: از این بابت از چینی‌ها عذرخواهی می‌کنیم. باید در چاپ پرچم‌های چین دقت بیشتری می‌شد تا جای ستاره‌ها دقیقا در همان قسمتی که باید باشند،‌قرارداشته باشد.