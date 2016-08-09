مهرآباد - سعید طلائی: در پی ارسال نامه ریاست محترم دولت های نهم و دهم به اوباما، کاخ سفید اعلام وضعیت فوق العاده کرده و کلیه مدارس ابتدایی و راهنمایی نوبت صبح تمامی مناطق واشنگتن و حومه امروز تعطیل اعلام شدند.

همچنین کلیه کارمندان کاخ سفید ملزم به بررسی نامه مذکور شدند. لازم به ذکر است که حال سه نفر از سناتورهای جمهوری خواه و پانزده نفر از سناتورهای دموکرات که بر اثر این سانحه در بیمارستان بستری شده بودند وخیم گزارش شده است.

در همین راستا فتح ا... گولن با تهیه چارتری بلیط استانبول خود را تسلیم دولت اردوغان کرد. در این نامه اوباما از موضع مشفقانه مورد نصیحت واقع شده تا به فوریت و به طور کامل نسبت به رفع توقیف از حدود دو میلیارد دلار از منابع مالی مصادره شده ایران اقدام نماید.

گزارش های رسیده از منابع موثق حاکی از آن است که اوباما پس از دریافت این نامه ابتدا پاکت آن را باز نموده و سپس به مطالعه آن پرداخته است. خبرنگاران حاضر در محل از وجود حس گرسنگی، شرمندگی و تنبه در چهره اوباما در هنگام خواندن نامه گزارش داده اند.

وی پس از اتمام قرائت نامه در حالی که می لرزید گفت: «اوه مای گاد. دیس ایز وری فانی» که این جمله ایشان اشاره به فانی بودن دوران ریاست جمهوری و بی وفا بودن پست و مناصب دنیوی دارد. احتمال می رود هدف آقای اوباما از بیان این جمله وارد کردن تلنگری به دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون بوده باشد که برای نشستن بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا در حال مبارزه اند و احترام بزرگتر را نگاه نمی دارند.

اما متاسفانه علیرغم تاثیر شدید این نامه بر جهان بینی آقای اوباما و دوستان و بنده و شخص نامه رسان، عده ای در داخل کشور این اقدام ارزشمند معجره هزاره را در راستای تخریب دولت قلمداد می کنند. البته تمامی حرکت های اثر گذار در طول تاریخ بشریت همواره مورد هجمه و کنایه مخالفین و معاندین قرار می گرفتند. کما اینکه مخترع «یخ‌ در بهشت» نیز تا سالیان سال به دلیل رنده کردن یخ و مخلوط کردن آن با آب طالبی از سرزنش منتقدین در امان نبود.