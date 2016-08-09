به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ظریفیان صبح سه شنبه در سومین گردهمایی معاونان امور جوانان ادارات کل ورزش استان های کشور که به میزبانی استان البرز (دیزین) در حال برگزاری است، با تاکید بر اینکه بدون شک خرد جمعی ارزش افزوده بالایی را برای جوامع به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: خرد جمعی و زندگی مشارکتی باید در کشور جمهوری اسلامی توسعه بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده توفیق ورزش های فردی در کشور ایران بیش از ورزش های گروهی و جمعی است، یادآور شد: باید زندگی مشارکتی و فعالیت های گروهی در کشور نمود بیشتری پیدا کند.

در ادامه این مراسم رضا حجتی مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه ادغام دو وزارت ورزش و جوانان انجام امورات مربوطه را با مشکل روبه رو کرده است، گفت: قشر جوان به واسطه مسائل ویژه ای از اهمیت بالایی برخوردار است.

حجتی با تاکید بر اینکه باید مازاد انرژی جوانان از طریق ارائه مشاوره های تخصصی، مدیریت شود، افزود: مسائل مرتبط با جوانان متولی های متعددی دارد که این مهم بیانگر اهمیت جایگاه جوانان در جامعه است.

همچنین امیر عفراتی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز با بیان اینکه امید است بیش از گذشته ارتقا سطح امور جوانان را در سطح کشور شاهد باشیم، اظهار کرد: بدون شک معاونت امور جوانان در وزارت ورزش جایگاه ارزنده ای دارد.

عفراتی با تاکید بر اینکه امیدواریم این معاونت به جایگاه حقیقی خود دست پیدا کند، خاطرنشان کرد: این معاونت از تجربیات فراوانی در بخش های مختلف برخوردار است که باید مورد استفاده قرار گیرد.

عفراتی در پایان تبادل اطلاعات و همفکری معاونان امور جوانان کشور را لازم و ضروری دانست.