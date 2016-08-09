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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲

سردبیر روزنامه تهران تایمز:

توجه به مسائل فرهنگی اولویت روزنامه تهران تایمز است

توجه به مسائل فرهنگی اولویت روزنامه تهران تایمز است

سنندج- سردبیر روزنامه تهران تایمز توجه به مسائل فرهنگی و معرفی توانمندی های کشور را اولویت روزنامه تهران تایمز ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن لاسجردی در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در سنندج توجه به مسائل فرهنگی و ارائه تصویری واقعی از جمهوری اسلامی ایران اولویت روزنامه تهران تایمز خواند و گفت: تهران تایمز به عنوان یکی از مهمترین رسانه های انگلیسی زبان کشور در دوره جدید اولویت خود را توجه به مسائل فرهنگی قرار داده است.

وی عنوان کرد: معرفی توانمندی های سراسر کشور، توجه به مسائل حوزه جوانان و زنان و استفاده از افراد صاحب نظر و کارشناسان در مسائل مختلف از جمله دینی و اخلاقی از دیگر اولویت های روزنامه تهران تایمز است.

سردبیر روزنامه تهران تایمز با اشاره به اینکه کردستان دارای ظرفیت های منحصر به فردی به ویژه در حوزه رسانه است، بیان کرد: ما آماده استفاده و انتشار اخباری از این استان هستیم.

لاسجردی اظهار داشت: با توجه به فعالیت های ارزشمند و تاثیرگذار و مخاطب پسند خبرگزاری مهر در استان کردستان آمادگی انتشار اخبار این استان به منظور ارائه تصویری واضح و واقعی از این استان به خارج از کشور را داریم.

کد مطلب 3736113

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