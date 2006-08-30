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۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۴۶

از امروز در محيط وب ؛

تارنماي جديد فرهنگستان زبان و ادب فارسي راه اندازي شد

تارنماي جديد فرهنگستان زبان و ادب فارسي راه اندازي شد

تارنماي جديد فرهنگستان زبان و ادب فارسي از امروز در محيط وب آغاز به كار كرد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، روابط عمومي فرهنگستان زبان و ادب فارسي با اعلام اين مطلب اعلام كرد در اين تارنما گزارشي از تمامي فعاليت هاي فرهنگستان ، گروه هاي مختلف كاري و مصوبات جديد شوراي فرهنگستان درج خواهد شد.

درباره فرهنگستان ، اساسنامه فرهنگستان ، دستور خط فارسي ، اصول و ضوابط واژه گزيني ، اخيار شوراي فرهنگستان ، فعاليت هاي گروه هاي پژوهشي ، كتابخانه و پايانه اطلاعات عناوين برخي از بخش هاي اين تارنماي خبري و اطلاعاتي جديد است .

يكي از مهم ترين بخش هاي تارنماي جديد فرهنگستان بخشي است با عنوان " پيشنهاد واژه " كه كاربران از طريق آن مي توانند واژه هاي جديدي را كه مناسب مي دانند به جاي واژه هاي بيگانه به فرهنگستان پيشنهاد دهند . در اين بخش امكان ارائه پيشنهاد به صورت نامحدود در نظر گرفته شده است .

تارنماي جديد فرهنگستان به نشاني : " http://www.persianacademy.ir/fa/esfehan.aspx " از امروز در محيط وب در دسترس علاقه مندان و پژوهشگران زبان و ادب فارسي قرار دارد .

 

کد مطلب 373613

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