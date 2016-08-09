نظارت کمیسیون فرهنگی بر سازمان سینمایی/پیشنهادخاص برای برنامه ششم

احسان قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر؛ با اشاره به جلسه مدیران سازمان سینمایی با کمیسیون فرهنگی گفت: در این جلسه مقرر شد هر سه ماه یک بار مدیران کل سازمان سینمایی به مجلس بیایند و گزارشی از اقداماتشان ارائه کنند.

نماینده مردم فریمان ادامه داد: همچنین مقرر شد کمیسیون فرهنگی همراه با شورای پروانه ساخت، شورای نمایش و شورای نظارت سازمان سینمایی، نظارت ویژه ای بر آثار سینمایی داشته باشد و فیلم هایی که حاشیه دار هستند به صورت خصوصی برای اعضای کمیسیون اکران شود. همچنین مقرر شد اعضای کمیسیون فرهنگی در شورای نمایش های بازبینی، حضور داشته باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی از بررسی معضلات بنیاد فارابی در این جلسه خبر داد و گفت: با حمایت کمیسیون، کمک ویژه ای به تولید آثار فاخر در بنیاد فارابی خواهد شد.

وی همچنین از تقدیر بنیاد فارابی و سازمان سینمایی به خاطر حمایت دو فیلم «نفس» و «امکان مینا» خبر داد و گفت: مقرر شد فیلم امکان مینا برای اعضای کمیسیون به صورت خصوصی اکران شود.

عضو کمیسیون فرهنگی اظهار داشت: با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه هیچ پیشنهادی در حوزه سینما وجود ندارد مقرر شد رئیس سازمان سینمایی به صورت خاص پیشنهادی ویژه برای بودجه سازمان سینمایی به کمیسیون ارائه کند.

