پنجمین جشنواره ملی رضوی در ایلام برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۶۰ اثر با موضوعات خاطره نویسی و سفرنامه امام رضا(ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت شاهچراغ (ع) و سایر امامزادگان به دبیرخانه این جشنواره واصل شد که هیئت داوران این جشنواره را ظاهر سارایی، علی حسن سهراب نژاد و محمدعلی قاسمی و آثار بخش عربی توسط سید مهدی حسینی نژاد، محمدرضا شیرخانی و مالک عبدی را تشکیل می دادند.

پس از دواری آثار رسیده در بخش خاطره نویسی بالای ۱۸سال این جشنواره کبری صیفی از مشهد، فرج الله صیدمحمدی از ایلام و علی اکبر امامی از کرمانشاه و در گروه سنی زیر ۱۸سال نیز علی کاظمی از ایلام، نازنین حسنوند از آبدانان و زهرا درختی از ایلام به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش سفرنامه بالای ۱۸سال نیز رضا حسین آبادی از خراسان شمالی، مهین وزیری از تهران و احسان الفتی از ایلام اول تا سوم شدند و در بخش زیر ۱۸سال نیز هیئت داوران اثری را شایسته کسب مقام اول و دوم نداست و ریحانه ثابت قدم از شیراز مقام سوم و و امیر مهدی اسدی از آبدانان شایسته تقدیر شناخته شد.

همچنین طاها خدامی از همدان، زینب نظریان از ایلام و فائزه منتی از ایلام در بخش زیارت اولی ها، سبک زندگی این جشنواره به عنوان های اول تا سوم دست یافتند.

علی احمدی از ایلام نیز در بخش سبک زندگی ایرانی، اسلامی با رویکرد اقتصاد مقاومتی برگزیده شد ، ضمن اینکه هیئت داوران در بخش زبان عربی این جشنواره و سفرنامه هیچ اثری را حائز کسب رتبه اول ندانست و باسم الشمری از شهر کوت عراق و پیمان صالحی از ایلام بطور مشترک عنوان دوم و عبدالصاحب نوروزی از ایلام سوم شد.

مراسم پایانی پنجمین سال جشنواره رضوی سفرنامه و خاطره نویسی استان ایلام ۲۰ مرداد ماه در ایلام برگزار و از منتخبان تجلیل می شود.