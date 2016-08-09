بازدید سردبیر روزنامه تهران تایمز از دفتر خبرگزاری مهر کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردبیر روزنامه تهران تایمز به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار از دفتر خبرگزاری مهر استان کردستان بازدید کرد.

سردبیر روزنامه تهران تایمز هم در این بازدید گفت: خبرگزاری مهر با کمترین امکانات در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کرد و امروز خوشبختانه در میان مردم رسانه ای شناخته شده و قابل اعتماد است.

حسن لاسجردی عنوان کرد: هر خبرنگاری که برای جایگاه خود و رسانه اش ارزش قائل باشد بی شک ماحصل کار او در جامعه تاثیرگذار و اثربخش خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در طول سال از اکثر استان های کشور بازدید می کند، بیان کرد: کردستان جوانان مستعد فراوانی دارد و می طلبد تمامی مسئولان و مدیران از این ظرفیت ارزشمند نهایت استفاده را کنند.

مدیرخبرگزاری مهر کردستان هم در این بازدید به ارائه گزارشی از وضعیت انتشار اخبار فارسی و کُردی این خبرگزاری در استان پرداخت و گفت: در بخش کُردی خبرگزاری مهر که از مهر ماه سال گذشته آغاز به کار کرده است به طور میانگین روزانه ۱۸ الی ۱۹ خبر منتشر می شود.

آرمان نصراللهی عنوان کرد: انعکاس اخباربخش کُردی این خبرگزاری در رسانه های خارجی قابل توجه است و از این لحاظ توانسته ایم عملکرد مطلوبی را داشته باشیم.

وی بیان کرد: در بخش فارسی این خبرگزاری در استان هم سعی کرده ایم مسائل و موضوعاتی که جنبه خبری دارند به نحو احسن تولید و به مخاطبان خود عرضه کنیم.