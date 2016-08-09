خبرگزاری تسنیم نوشت: در کنفرانس خبری بعد از بازی جام خیریه انگلیس که منچستریونایتد آن را برابر لسترسیتی در ورزشگاه ومبلی با نتیجه ۲ بر یک برد، اتفاق جالبی رخ داد.
ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریونایتد در حالی که مشغول پاسخ دادن به سؤال یکی از خبرنگاران بود، متوجه شد که در ردیف آخر صندلیهای اتاق کنفرانس خبری ورزشگاه ومبلی خبرنگاری حضور دارد که به جای یادداشت کردن حرفهای او، چرت میزند.
مورینیوی ۵۳ ساله با تماشای این صحنه از ادامه دادن به صحبتهایش دست کشید و با اشاره به آن خبرنگار به سایر خبرنگارانی که در اتاق کنفرانس حضور داشتند، گفت: حیرتآور است که اینجا یک آقای متشخص در ردیف آخر حضور دارد که مانند یک فرشته خوابیده است!
پیروزی ۲ بر یک شاگردان مورینیو برابر لسترسیتی تعداد عناوینی را که آقای خاص در دوران مربیگریاش کسب کرده است، به ۲۳ جام افزایش داد. این جام نهمین جامی بود که او در فوتبال انگلیس و اولین جامی بود که در منچستریونایتد، کسب کرد.
آقای خاص در یک کنفرانس خبری خبرنگاری که برای پوشش حرفهای او حضور پیدا کرده اما مشغول کار دیگری بود را خجالت زده کرد.
خبرگزاری تسنیم نوشت: در کنفرانس خبری بعد از بازی جام خیریه انگلیس که منچستریونایتد آن را برابر لسترسیتی در ورزشگاه ومبلی با نتیجه ۲ بر یک برد، اتفاق جالبی رخ داد.
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