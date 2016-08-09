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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

همگام با المپیک سی و یکم؛

ادامه کابوس ریو برای مرد شماره یک جهان/ جوکوویچ در دو نفره حذف شد

ادامه کابوس ریو برای مرد شماره یک جهان/ جوکوویچ در دو نفره حذف شد

مرد شماره یک تنیس جهان در بخش دو نفره رقابتهای المپیک ریو هم کاری از پیش نبرد. این در حالی بود که وی در نخستین دیدار انفرادی خود هم شکست خورد و با چشمانی اشک بار زمین را ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کابوس ریو برای نواک جوکوویچ برترین تنیسور حال حاضر جهان همچنان ادامه دارد. بامداد امروز این ورزشکار صربستانی به همراه نناد زیمونیچ در بخش دو نفره تنیس المپیک به مصاف مارسلو ملو و برونو سوارز از برزیل رفت و در این مسابقه هم شکست را پذیرا شد.

در این مسابقه نمایندگان برزیل با حساب ۲ بر صفر حریف خود را شکست دادند. جوکوویچ در بخش انفرادی هم برابر دل پوتروی آرژانتینی شکست خورده بود و در کمال شگفتی در همان دور نخست حذف شد.

در حساس ترین بازی برگزار شده تیم اسپانیا شامل رافائل نادال و مارک لوپز برابر خوان مارتین دل پوترو و ماکسیمو گونزالس از آرژانتین ۲ بر یک برنده شد.

کد مطلب 3736197

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