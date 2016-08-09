پروژه توسعه کسب و کار در بخش ارتباطات کشور کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، وزرای وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم‌نامه همکاری در راستای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با عنوان «تکاپو» امضا کردند تا اشتغال و کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام استان های کشور اجرایی شود.

بر اساس این توافقنامه که در چندین بند به امضای علی ربیعی و محمود واعظی به عنوان وزرای کار و ارتباطات و معاونین این وزارتخانه ها رسید، مقرر شد معاونت اشتغال وزارت کار و معاونت امور استان های وزارت ارتباطات در این راستا همکاری کنند. در همین حال با حضور نماینده سازمان یونیدو (توسعه صنعتی ملل متحد) و رئیس بنیاد بازی‌های رایانه ای و معاونت اشتغال وزارت کار، تفاهم نامه توسعه صنعت بازی (گیم و انیمیشن) به امضا رسید.

از آنجایی که این تفاهم نامه در فاز پایلوت قرار است در استان کردستان اجرایی شود، یکی از بندهای این توافق نامه نیز به راه اندازی مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در این استان اختصاص یافت که توسط رئیس سازمان فناوری اطلاعات، رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان و استاندار این استان امضا شد.

همچنین در راستای حمایت و ارائه تسهیلات از محل کمیته وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات، تفاهم همکاری میان معاونت امور استان های وزارت ارتباطات و مدیرکل ICT کردستان به امضا رسید. در همین حال در راستای توسعه خدمات مخابراتی اجباری امضای توافقنامه میان مدیرکل خدمات مخابرات اجباری (USO) و مدیرکل مخابرات استان کردستان توافقنامه امضا کردند. راه‌اندازی مرکز آپا در دانشگاه کردستان از دیگر مفاد این تفاهم نامه بود.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم از سرمایه گذاری ۱۶ هزار میلیارد تومانی در این حوزه در یکسال اخیر خبر داد و گفت: ۳۵۰ میلیارد تومان در روستاها برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات هزینه کرده ایم.

وی افزود: ایجاد هر شغل مستقیم در حوزه IT بین ۳ تا ۴ برابر شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد و در این زمینه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند زمینه توسعه را فراهم کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: ارزش جهانی بازار فناوری اطلاعات ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد یورو برآورد می شود که با توجه به سهم یک درصدی ایران از جمع جهان، باید سهم بازار ایران از این برآورد، ۳۵ میلیارد یورو (۱۴۰ هزار میلیارد تومان) باشد، اما هم اکنون ارزش بازار فناوری اطلاعات ایران حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که باید تا ۳.۵ برابر رشد کند.