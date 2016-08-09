برگزاری برنامه رصد اجرام آسمانی برای شهروندان همدانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدیمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری برنامه رصد اجرام آسمانی ویژه عموم شهروندان همدانی خبر دادو گفت: این برنامه چهارشنبه ۲۰ مردادماه از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۳۰ به همت مرکز اخترشناسی ابن صلاح همدانی برگزار می شود.

وی افزود: این مرکز با بهره مندی از کارشناسان متخصص و منجمان آماتور هر ساله در این فصل سال که آسمان میزبان شهاب های برساووشی است آماده برگزاری این رصد برای عموم علاقمندان است.

وی با بیان اینکه اختر شناسان بارش شهابی را با روش های مختلفی همچون رصد مرئی، رادیوئی با تصویر برداری ویدیوئی بررسی می کنند، عنوان کرد: یکی از رایج ترین و کم هزینه ترین روش ها، رصد مرئی و تماشای مستقیم شهاب هاست که به یکی از علاقه مندی های اصلی منجمان آماتور امروز تبدیل شده است.

قدیمی تاکید کرد: منجمان آماتور در به دست آوردن داده ها و اطلاعات در این زمینه نقش بسیارموثری دارند چراکه داده هایی که به وسیله آماتور ها جمع آوری می شود می تواند به اختر شناسان در درک بهتر از چگونگی پیدایش و تحول منظومه شمسی و تکامل حیات کمک کند.

مسئول مرکز اخترشانسی ابن صلاح همدانی نیز با بیان اینکه بارش شهابی هنگامی اتفاق می افتد که زمین از میان توده ای از ذرات بگذرد، افزود: این ذرات در مدارهایی موازی و نزدیک به هم به دور خورشید میگردند و وقتی زمین از میان آنها میگذرد این ذرات به طور موازی به جو برخورد می کنند و احساس می کنیم که آنها از یک نقطه سرچشمه می گیرند.

اکرم باقرپور امامی گفت: منشاء بسیاری از بارش های شهابی، دنباله دارها هستند و این صخره های یخی با حرکت خود ذرات ریزی به جا می گذارندکه با نزدیک شدن دنباله دار به خورشید تعداد ذرات به جا مانده افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: به دلیل حرکت متناوب زمین به دور خورشید سیاره ها در زمان مشخصی از سال به نزدیکی مدار دنباله دار می رسد و با برخورد این ذرات بارش شهابی رخ می دهد که این بارش ها هرسال تکرار می شوند.

وی تاکید کرد: دنباله دار سوئیفت تاتل منشاء بارش شهابی زیبایی به نام برساووشی است که هر ساله در بازه زمانی از ۲۷تیرماه آغاز و تا ۳ شهریور فعال است که در حدود ۲۰ تا ۲۲ مرداد ماه به اوج خود می رسد.