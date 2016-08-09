موافقت با تغییر در وزارت کشور به نفع رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان ثبت احوال که صبح سه شنبه برگزار شد، افزود:‌ در طی سه هفته اخیر در وزارت کشور با تغییر سه نفر از نیروهای خوب خود به نفع رئیس جمهور موافقت کردیم که دو نفر (انصاری و امیری) به عنوان معاونین رئیس جمهور و آوایی به عنوان رئیس بازرسی ریاست جمهوری انتخاب شدند.

وی با اشاره به اینکه قلباً با رفتن این افراد موافق نبودم و با رئیس جمهور صحبت کردم اما در نهایت نظر لطف ایشان بر نیروهای وزارت کشور بود که ما هم همراهی کردیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه با آقای آوایی در گذشته مراوده شخصی نداشتم اما در همان جلسه اول که او را دیدم پسندیدم، گفت: وی توانست در مدت فعالیت خود در سازمان ثبت احوال، همدلی و رضایتمندی ایجاد کند اما شرایط عمومی دولت و کشور شاید نگذاشت بر آرمان ها و برنامه های خود کامل دست پیدا کند و اقدامات وی در همین حد نیز قابل قبول است.

به گفته رحمانی فضلی مهمترین اقدام آوایی در بحث انتخابات بود و با توجه به اهمیت جایگاه ثبت احوال و بحث انتخابات، کاملاً اطمینان بخشی حاصل شد و با کمترین اشکال توانستیم انتخابات را انجام دهیم و همچنین در بحث احراز هویت واقعی نیز خوب عمل شد.

وی گفت: امیدوارم آوایی در جایگاه جدید بازرسی در کشور خطوطی را ترسیم کند که کل سیستم کشور و قوای سه گانه در چارچوب این سیستم حرکت کنند به طوری که شاهد برخی اموری که امروز موجب نگرانی مردم و رئیس جمهور شده، نباشیم.

وزیر کشور همچنین در مورد انتصاب حمید درخشان نیا به عنوان رئیس جدید سازمان ثبت احوال نیز اظهارداشت: انتخاب نیروها مبنی بر شایسته سالاری و اعتماد است و هیچ نیرویی را از روی روابط انتخاب نمی کنیم و وی را نیز در جلسه اول با دیدن انگیزه و رعایت نظم و سلسله مراتب در برنامه ها پسندیدم و قوه قضائیه نیروهای خوبی دارد که ما از آنها استفاده کردیم.

وی به موضوع حاکمیتی سازمان ثبت احوال اشاره کرد و گفت: این سازمان در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است اما در سطح عمومی درک نمی شود و آن به این دلیل است که این سازمان اقدامات خود را دقیق انجام می دهد اما اگر سازمان به وظایف خود به خوبی عمل نکند، با حجم عظیمی از تخلفات، انحرافات و مشکلات در جامعه مواجه می شویم و باید تلاش کنیم جایگاه سازمان ثبت احوال را با افزودن امور جدید تقویت کنیم تا بتواند به برنامه ریزان در حوزه های مختلف جهت دهد.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه مهمترین موضوع سازمان ثبت احوال در بحث های جمعیتی است، گفت: توزیع، تحرکات، پراکندگی و... جمعیتی در مناطق و استان های مختلف به عنوان اصلی ترین محور جمعیتی مطرح است و این موضوع مهم دست سازمان ثبت احوال است که بتواند با روح بخشیدن به این کالبد، سهم و درک مشترک را در بین مسئولان و اجراکنندگان کشور جابیندازد و همچنین ساماندهی بحث مهاجرت از دیگر مسائلی است که سازمان ثبت جزء وظایف خود دارد که با تجهیز تکنولوژی و استفاده از کارشناسان مجرب می تواند آن را جبران کند.

وی گفت: ما شبیه منظومه و به هم مرتبط هستیم و همه بخش های نظام اگر با هم کار کنند، موفق می شوند در غیر این صورت موفقیتی حاصل نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در پایان سال سوم فعالیت دولت تدبیر و امید هستیم، گفت: مردم ۳۷ سال بعد از انقلاب علی رغم تمامی سلطه ها و فشارها استقامت کردند و توانستیم تورم را به حد خوبی تبدیل کنیم و به جایگاهی قابل قبول در سطح دنیا و منطقه دست پیدا کنیم.

وی گفت: رضایتمندی مردم به عنوان پایه مهم و موثر اولیه اقتدار و امنیت ملی محسوب می شود و میزان رضایتمندی در تقویت امنیت مهم است و همچنین عمده دلیل استقامت مردم در جمهوری اسلامی ایران به خاطر اعتقادات دینی و با فشار اقتصادی و غیره طی سالهای گذشته مردم باید خیلی وقت قبل استقامت خود را ترک می کردند اما چون اعتقادات دینی در نهادشان و جدانشدنی است، این اتفاق نیفتاد به همین دلیل باید رضایتمندی مردم را جلب کنیم.

رئیس جمهور با مردم صادقانه عمل کرده است

وی گفت: گواهی می دهم که رئیس جمهور طی این چندین سال در رفتارش با مردم صادقانه عمل کرده و قول هایی که داده نیز در حد امکانات و توان خود بوده و توقعی که از وزرا دارد نیز این است که با مردم صادق باشند و همچنین گواهی می دهم ارتباط ایشان از نظر قلبی و اجرایی واقعاً به رهبری نزدیک است و در همه مسائل خود را با رهبری تنظیم می کند که این موضوع جزء امتیازات خوب است و باید قدر آن را بدانیم.

وی گفت: نمی گوییم که همه امور کشور در شرایط مطلوب است و چنین ادعایی نداریم و راه طولانی و مسیر پرپیچ و خمی در پیش داریم.

نظام اداری ما مناسب نیست

به گفته وزیر کشور: بسیاری از اشکالات موجود ریشه در ساختار تاریخی نامطلوب آن دارد به طوری که نظام اداری ما مناسب نیست که البته تلاش هایی برای اصلاحات شده اما مطلوب نیست و ساختارها با آرمان ها جور در نمی آید و دولت در طی ۳ سال هرچند هر روز در حال انجام تغییرات و اصلاحات بوده، اما نمی تواند اصلاحات اساسی انجام دهد و راه طولانی و اشکالات فراوان است اما در چنین شرایطی در حوزه امنیت کشور شرایط کاملاً قابل قبولی داریم که به دلیل هدایت های کلان رهبری و در کنار آن هدایت های ریاست جمهوری، صورت گرفته است و تمامی نیروهای نظامی و امنیتی ما ماموریت خود را به نحو احسن انجام می دهند.

وی گفت: رعب و وحشتی که در منطقه ایجاد شده که جنگ جهانی چهارم کوچکی است و همه نگاهشان به ایران است.

وی با اشاره به اینکه دولت نقش اجرا و هدایت صحنه ها در حوزه امنیت را بر عهده دارد، گفت: رئیس جمهور و سایر دستگاه ها باید هشیار و مواظب باشند تا اتفاقی رخ ندهد.

چند شر بزرگ را از ایران دفع کردیم

وی همچنین به حوزه سیاست خارجی نیز اشاره کرد و گفت: در این حوزه چند شر بزرگ را از ایران دفع کردیم به طوری که چند قطعنامه تصویب شده بود که هر روز ما را تهدید می کرد و نمی توانستیم نفتمان را بفروشیم. اما توانستیم در عرصه سیاست خارجی شر را رفع کنیم و از انزوا بیرون بیاییم و در تحریم ها شکاف اساسی ایجاد کرده و سرمایه گذاری در کشور را تشویق کردیم.

بدون چشمداشت حامی مردم منطقه هستیم

وزیر کشور همچنین گفت: در بحث منطقه ای نیز واقعاً تاثیرگذار بودیم و ما بر روی ملت، مردم و دولت ها نفوذ داریم و نفوذمان معنوی است و مردم مسلمان منطقه می دانند که بدون چشم‌داشتی حامی آنها هستیم و تمامی اینها با برنامه ریزی، درایت و رصد مستمر در سطح کلان که رهبری انجام می دهند اتفاق می افتد. اما اینکه آیا شرایط مطلوب است یا خیر، کارهای زیادی در پیش داریم و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. در برخی اوقات به دلیل مسائل سیاسی و برخی داوری ها و تحلیل هایی که ارائه می دهیم، نمی دانیم که اصل و اساسی را زیر سوال می بریم و خدمت به مردم را نادیده می گیریم.

وی همچنین به حوزه اقتصاد و مسائل داخلی نیز اشاره کرد و گفت: علی رغم شرایط بین المللی حاکم بر ما که ۷ ماه قبل در محاصره شدید بودیم که توانستیم با سختی و هزینه بالا مسائل و مشکلات را برطرف کنیم و الان چنین وضعیتی نداریم و نفت از یک میلیون بشکه به ۲.۲ میلیون افزایش پیدا کرده و به ثبات نسبی در بازار دست پیدا کرده ایم چرا که در گذشته با ارز خارجی معامله می شد و وضعیت ارز صبح، ظهر و شب یک قیمت جداگانه ای داشت و سکه را پیش فروش می کردند چون ارزش پول بی ثبات بود اما در حال حاضر ارز و طلا قیمت ثابت پیدا کرده و تورم مدیریت شده است و رشد اقتصادی ما از منفی به مثبت حرکت کرده و باید در آینده نیز دست به دست هم دهیم و رو به جلو حرکت کنیم.

ثبات خوبی داریم، اما مطلوب نیست

وزیر کشور با اشاره به اینکه باید نقد انجام شود، اما انصاف هم در نظر گرفته شود، گفت: باید از سرمایه گذاری مردم حمایت و تشویق صورت گیرد و اگر فضا به گونه ای باشد که مردم احساس کنند که در هیچ جایی نمی توانند سرمایه گذاری کنند قطعا با مشکل مواجه خواهند شد. در حال حاضر از ثبات خوبی برخورداریم، اما مطلوب نیست.

وی به حوزه سیاست داخلی نیز اشاره کرد و افزود: در این حوزه دارای نشاط و پویایی هستیم و حرکت خوبی در سیاست داخلی انجام شده که مثال بزرگ آن انتخابات است که توانستیم با مدیریت خوب از پس انتخابات خبرگان و مجلس با همه فراز و فرودهای آن برآییم و سیاسیون ما خویشتنداری کرده و همه مسائل را به قانون ارجاع دادند و تحمل و مدارا کردند، اما در گذشته در برخی موارد با تهمت و افترا و تصمیمات سوء اقدامات نادرستی در این خصوص گرفته می شد.

هیچ اختلافی در عرصه حاکمیت نداریم

رحمانی فضلی تصریح کرد: هیچ اختلافی در حال حاضر در عرصه حاکمیت نداریم و میان رؤسای سه قوه رفاقت و تایید یکدیگر وجود دارد و این موجب خشنودی رهبری است.

به گفته وزیر کشور، این وحدت و انسجام داخلی با همه تنوعات در کشور (اقوام، نژاد، مذاهب و ادیان مختلف) وجود دارد و همه کشور یکپارچه و متعدد است البته در حوزه آسیب های اجتماعی مواردی است که با فرامین رهبری به شدت در این حوزه فعالیت می کنیم.

وی با اشاره به اینکه با ظرفیت های خوب در بستر اجتماعی و سیاسی توفیقاتی حاصل شده است، اظهار کرد: حتی یک ثانیه را نباید تلف کرده و به حاشیه ببریم و کسانی که به دنبال حاشیه سازی باشند، مردم و مسئولان را از مسیر اصلی خارج کرده و مسائل اخلاقی و قانونی را رعایت نمی کنند که این افراد اول باید در پیشگاه خدا و مردم پاسخگو باشند.

رحمانی فضلی افزود: چگونه می شود به شخص دوم کشور به راحتی اتهام بزنیم و فکر نکنیم که مردم همه چیز را می دانند. رئیس جمهور را انتخاب کردیم و همه باید حمایت کنیم و البته نظارت نیز انجام شود که در رأس همه، مقام معظم رهبری قرار دارند و در کنار آن مجلس و سازمان بازرسی به رئیس جمهور و دولت نظارت داشته باشند.

وزیر کشور ادامه داد: همه مسئول امنیت داخلی کشور هستیم و به کمک نیروهای داخلی، امنیت و نشاط را باید در جامعه ایجاد کنیم و به خاطر خون شهدا حاشیه درست نکنیم، اما ناظر باشیم. درگیر کردن افکار عمومی کاری را درست نمی کند اما باید نظارت ها درست انجام شود.