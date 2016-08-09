به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در جدول زیر که هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی سه ماهه سال ۱۳۹۵ را نشان می دهد، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال جاری مبلغ ۶۳۲.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۷.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۹۳.۴ هزار میلیارد ریال، معادل ۴۴ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاری معادل ۲۵۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۶۳۲.۸ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۲۸۴.۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۷ درصد آن (مبلغ ۲۵۲.۲ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

جدول هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی ۳ ماهه سال ۹۵

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره‌وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.