  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

تاریخچه چشم پزشکی ایران مستند شد

تاریخچه چشم پزشکی ایران مستند شد

فیلم مستند «لسان الحکما» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی فرید میرخانی که تاریخچه چشم پزشکی ایران را روایت می‌کند، آماده شرکت در دهمین جشنواره «سینماحقیقت» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید میرخانی درباره‌ ساخت مستند «لسان الحکما» گفت: این مستند تاریخچه‌ چشم پزشکی در ایران را با نگاهی به زندگی و حرفه سه نسل از خانواده دکتر یحیی شمس ملک‎آرا (لسان الحکما، پدربزرگ)، محمدقلی شمس (پدر) و هرمز شمس (نوه) که بر کرسی چشم پزشکی ایران نشسته‌اند، روایت می‌کندو تهیه‌کنندگی آن به عهده اسماعیل میهن‎دوست است.

وی افزود: بررسی سه دوره تاریخی، سیاسی و اجتماعی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران و زمینه شکل‎گیری علم چشم‎پزشکی که نخستین رشته دانشگاهی و اولین طب بوده است هم از جزئیات ساخت این مستند به شمار می‌آید.

میرخانی تصریح کرد: مستند «لسان الحکما» علاوه بر بیان وجوه تاریخی علم چشم ‎پزشکی، گفتگویی پیرامون اهمیت دیدن و نگاه کردن با هنرمندانی نظیر بهنوش بختیاری و بهزاد خداویسی (بازیگر)، مهرداد فرید (کارگردان)، مهدی احمدی (نقاش)، بهرام بدخشانی (فیلمبردار)، نازنین مفخم (تدوینگر) و هوشنگ آزادی‌ور (شاعر و مستندساز) دارد.

این مستندساز با اشاره به اینکه برای پرهیز از بازسازی تصاویر، از یک تکنیک در هنر تئاتر بهره گرفته است، خاطرنشان کرد: بخش‌هایی از این مستند با تئاتر سایه کار شده است؛ یعنی برای جلوگیری از بازسازی بخش‌های تاریخی، فیلم با سایه بازی شروع می‌شود، بعد از تئاتر جدا شده و به موضوع مستند می‎رسیم.

وی افزود: تصویربرداری این مستند از نیمه خرداد ماه آغاز شد و به مدت دو هفته به طول انجامید. در حال حاضر این مستند در مرحله «فاین کات» قرار دارد و در تلاش هستیم تا فیلم در دهمین دوره جشنواره سینماحقیقت حضور داشته باشد.

میرخانی در پایان یادآور شد: بیمارستان «فارابی» با قدمت ۸۲ سال و «کاخ گلستان» که برای نخستین بار لقب لسان‎ الحکما در این مکان به دکتر یحیی شمس اعطا شد، از جمله لوکیشن‌های این مستند به شمار می‌آیند. همچنین منزل پروفسور شمس و استودیویی که هنرمندان مشغول کار بودند، از دیگر مکان‌هایی بود که برای ضبط تصاویر در نظر گرفته شده است.

عوامل تولید مستند ۴۰ دقیقه‌ای «لسان الحکما» عبارتند از: پژوهشگر و کارگردان: فرید میرخانی، تصویربردار: بایرام فضلی، تدوینگر: افروز خان‎بلوکی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: میلاد حاجی‌زاده، تهیه‌کننده: اسماعیل میهن‌دوست/ تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

کد مطلب 3736276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها