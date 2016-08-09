تاریخچه چشم پزشکی ایران مستند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید میرخانی درباره‌ ساخت مستند «لسان الحکما» گفت: این مستند تاریخچه‌ چشم پزشکی در ایران را با نگاهی به زندگی و حرفه سه نسل از خانواده دکتر یحیی شمس ملک‎آرا (لسان الحکما، پدربزرگ)، محمدقلی شمس (پدر) و هرمز شمس (نوه) که بر کرسی چشم پزشکی ایران نشسته‌اند، روایت می‌کندو تهیه‌کنندگی آن به عهده اسماعیل میهن‎دوست است.

وی افزود: بررسی سه دوره تاریخی، سیاسی و اجتماعی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران و زمینه شکل‎گیری علم چشم‎پزشکی که نخستین رشته دانشگاهی و اولین طب بوده است هم از جزئیات ساخت این مستند به شمار می‌آید.

میرخانی تصریح کرد: مستند «لسان الحکما» علاوه بر بیان وجوه تاریخی علم چشم ‎پزشکی، گفتگویی پیرامون اهمیت دیدن و نگاه کردن با هنرمندانی نظیر بهنوش بختیاری و بهزاد خداویسی (بازیگر)، مهرداد فرید (کارگردان)، مهدی احمدی (نقاش)، بهرام بدخشانی (فیلمبردار)، نازنین مفخم (تدوینگر) و هوشنگ آزادی‌ور (شاعر و مستندساز) دارد.

این مستندساز با اشاره به اینکه برای پرهیز از بازسازی تصاویر، از یک تکنیک در هنر تئاتر بهره گرفته است، خاطرنشان کرد: بخش‌هایی از این مستند با تئاتر سایه کار شده است؛ یعنی برای جلوگیری از بازسازی بخش‌های تاریخی، فیلم با سایه بازی شروع می‌شود، بعد از تئاتر جدا شده و به موضوع مستند می‎رسیم.

وی افزود: تصویربرداری این مستند از نیمه خرداد ماه آغاز شد و به مدت دو هفته به طول انجامید. در حال حاضر این مستند در مرحله «فاین کات» قرار دارد و در تلاش هستیم تا فیلم در دهمین دوره جشنواره سینماحقیقت حضور داشته باشد.

میرخانی در پایان یادآور شد: بیمارستان «فارابی» با قدمت ۸۲ سال و «کاخ گلستان» که برای نخستین بار لقب لسان‎ الحکما در این مکان به دکتر یحیی شمس اعطا شد، از جمله لوکیشن‌های این مستند به شمار می‌آیند. همچنین منزل پروفسور شمس و استودیویی که هنرمندان مشغول کار بودند، از دیگر مکان‌هایی بود که برای ضبط تصاویر در نظر گرفته شده است.

عوامل تولید مستند ۴۰ دقیقه‌ای «لسان الحکما» عبارتند از: پژوهشگر و کارگردان: فرید میرخانی، تصویربردار: بایرام فضلی، تدوینگر: افروز خان‎بلوکی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: میلاد حاجی‌زاده، تهیه‌کننده: اسماعیل میهن‌دوست/ تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.