به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که برانکو وحید امیری را جانشین طارمی کرده بود، مهدی طارمی به ایران برگشت و در نهایت با وجود مخالفت برانکو طارمی که آقای گل سال قبل بود به پرسپولیس برگشت و هم هزینه دوبل روی دست پرسپولیس گذاشت و هم حالا برای ورود به پازل تاکتیکی برانکو مشکل دارد و هم امیری جای خود را پیدا کرده است.

با این وجود باید گفت برگرداندن طارمی یک اشتباه اقتصادی، فنی بود. امیری حالا تحت فشار است، چون برخی طارمی را که آقای گل شده دوست دارند و در مسابقات او را صدا می‌زنند بدون اینکه از تاکتیک و برنامه و مهندسی برانکو چیز زیادی بدانند ضمن اینکه از منظر مالی هم هزینه‌ای روی دوش پرسپولیس افتاده و بازیکنانی مثل علیپور و ساسان انصاری هم که امسال سال شکوفایی شان بود فرصت هایشان محدود شد.

با همه این احوال البته باید گفت تیمی که آقای گل فصل قبل را دارد، اوضاعش بهتر از تیمی است که آقای گل فصل قبل را ندارد و اگر برانکو بتواند حضور این مهاجمان را مدیریت کند، پرسپولیس ضرر نمی‌کند اما هنوز مخالفت برانکو و حضور طارمی تمام نشده بود که رضائیان هم از ریزه اسپور برگشت. در این مورد هم فشار تماشاگران و شاید مدیریت روی شانه های برانکو سنگینی کرده است. او دروازه بان می‌خواهد، دفاع راست دارد اما فشار قطع نمی‌شود.

حرف اینجاست:

آیا مجموعه باشگاه و هواداران به برانکو اعتماد دارند؟ اگر دارند که اجازه بدهند برانکو مسیرش را طی کند. او با نداشته ها پرسپولیس را تا مرز قهرمانی برد. اگر هم اعتماد ندارند بهتر است با او کار نکنند. با این وجود حلقه ای در پرسپولیس باید باشد که نیست.

کمیته فنی باید رابط تماشاگر و مدیر « که فنی نیستند» باشد با مربی « که فنی است». امروز اگر و تنها اگر ماهینی توان قدرتنمایی در جناح راست را دارد که هیچ، اگر ندارد چه کسی باید حرف برانکو را نقض کند؟ هواداران؟ تماشاگران؟ معاونان؟

پاسخ منفی است، باید کمیته فنی با در نظر گرفتن توان ماهینی و کمبودهای پرسپولیس آن یک جای خالی را سند بزند نه عاشقان رامین رضائیان یا دوستانش در باشگاه. ار نقطه نظر فنی برانکو نظرش را گفته است، پرسپولیس دروازه بان دوم نداشت و این شوخی بردار نیست، سرمربی از ماهینی راضی است و تنها دیدگاه فنی هم در پرسپولیس همین نکته است.

در مورد اوکراینی هایی هم که می گویند برانکو از کارشان راضی است اما دیگران می‌گویند این دو نفر به درد بازی نمی خورند نیز باید تاکید کرد پرسپولیس کمیته فنی لازم دارد. اینکه شایعه شده برانکو با ۱۵ دقیقه دیدن این دو بازیکن آنها را پذیرفته حتی اگر درست باشد، حتی اگر از منظر فنی مورد تایید باشد باز هم حلقه واسط را فریاد می زند آنجا که کمیته فنی باید باشد و این بازیکنان را ببیند و حرف و نظر برانکو را تایید کند یا حتی تکذیب کرده و کار به بحث فنی و مناظره بکشد و یکی از طرفین دیگری را قانع کند که اگر چنین شده بود امروز پرسپولیس اینهمه شایعه و فشار روانی روی دوش خود بابت حاشیه ها احساس نمی کرد.

از رامین تا بازی نکردن طارمی و حرف های عحیب در مورد اوکراینی ها و البته بلاتکلیفی گولچ؛ اینها نشان دهنده بی نظمی و عدم تمرکز پرسپولیس است. فراموش نکنید سال گذشته اصلا اینگونه نبود و پرسپولیس منظم تر از امروز بود و حاشیه های کمتری داشت و البته موفق هم شد. هیچ ستاره ای بالاتر از نظم نیست.