به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی با بیان اینکه در سال های اخیر فعالیت ها در حوزه هوافضا عمیق تر شده است، گفت: اخیرا شنیده می شود که فعالیت‌های فضایی کاهش یافته یا کمرنگ شده است، در حالیکه این فعالیت ها به صورت جدی ادامه دارد.

وی افزود: تنها اتفاقی که افتاده، کمتر شدن اطلاع رسانی ها در این زمینه است که دلیل اصلی این موضوع، محرمانه، جهت‌دار و هدف دار شدن فعالیت‌های حوزه هوا و فضا و نیز بعضی از حساسیت‌های بین المللی بوده است؛ این موضوع بیشتر در حوزه پرتابگر ماهواره ها دیده می شود.

وی تصریح کرد: ترجیح می دهیم پس از به نتیجه رسیدن طرح ها در این حوزه ها اقدام به انتشار موضوع کنیم.

رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی بیان کرد: در اقدامات فعلی سعی کرده ایم طیف وسیعی از کاربردهای ماهواره را با به کارگیری نتایج عملی و استفاده از فضا آشنا کنیم. سیاست ما بر این است تا زمانیکه به نتیجه نرسیم آن موضوع را اطلاع رسانی نکنیم.