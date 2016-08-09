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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

رئیس مرکز ملی فضایی؛

فعالیتهای فضایی محرمانه می‌شوند

فعالیتهای فضایی محرمانه می‌شوند

رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری گفت: فعالیتهای فضایی به دلیل محرمانه و جهت دار شدن کمتر اطلاع رسانی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی با بیان اینکه در سال های اخیر  فعالیت ها در حوزه هوافضا عمیق تر شده است، گفت: اخیرا شنیده می شود که فعالیت‌های فضایی کاهش یافته یا کمرنگ شده است، در حالیکه این فعالیت ها به صورت جدی ادامه دارد.

وی افزود: تنها اتفاقی که افتاده، کمتر شدن اطلاع رسانی ها در این زمینه است که دلیل اصلی این موضوع، محرمانه، جهت‌دار و هدف دار شدن فعالیت‌های حوزه هوا و فضا و نیز بعضی از حساسیت‌های بین المللی بوده است؛ این موضوع بیشتر در حوزه پرتابگر ماهواره ها دیده می شود.

وی تصریح کرد: ترجیح می دهیم پس از به نتیجه رسیدن طرح ها در این حوزه ها اقدام به انتشار موضوع کنیم.

رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی بیان کرد: در اقدامات فعلی سعی کرده ایم طیف وسیعی از کاربردهای ماهواره را با به کارگیری نتایج عملی و استفاده از فضا آشنا کنیم. سیاست ما بر این است تا زمانیکه به نتیجه نرسیم آن موضوع را اطلاع رسانی نکنیم.

کد مطلب 3736297

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