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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خبر داد:

تمدید دوباره مهلت ثبت نام در جشنواره کارآفرینان برتر تا ۲۲ مرداد

تمدید دوباره مهلت ثبت نام در جشنواره کارآفرینان برتر تا ۲۲ مرداد

کرمانشاه- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از تمدید دوباره مهلت ثبت نام در جشنواره کارآفرینان برتر تا ۲۲ مرداد خبر داد.

داوود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مهلت ثبت نام در جشنواره کارآفرینان برتر که پیش از این تا ۱۵ مرداد تمدید شده بود بار دیگر تمدید شد.

وی افزود: با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کارآفرینان، مهلت ثبت نام برای حضور در این جشنواره تا روز جمعه ۲۲ مرداد مرداد تمدید شده است.

یاوری خاطر نشان کرد: علاقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه www.karafarinanebartar.ir نسبت به ثبت نام در یازدهمین دوره جشنواره کارآفرینان برتر اقدام کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از ثبت نام ۷ هزار نفر تا کنون از طریق درگاه الکترونیکی سامانه مذکور خبر داد.

یاوری یادآور شد: ثبت نام از کارآفرینان برتر برای حضور در این جشنواره از ۱۶ خرداد ماه در حال انجام است.

کد مطلب 3736310

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