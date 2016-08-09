تمدید دوباره مهلت ثبت نام در جشنواره کارآفرینان برتر تا ۲۲ مرداد

داوود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مهلت ثبت نام در جشنواره کارآفرینان برتر که پیش از این تا ۱۵ مرداد تمدید شده بود بار دیگر تمدید شد.

وی افزود: با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کارآفرینان، مهلت ثبت نام برای حضور در این جشنواره تا روز جمعه ۲۲ مرداد مرداد تمدید شده است.

یاوری خاطر نشان کرد: علاقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه www.karafarinanebartar.ir نسبت به ثبت نام در یازدهمین دوره جشنواره کارآفرینان برتر اقدام کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از ثبت نام ۷ هزار نفر تا کنون از طریق درگاه الکترونیکی سامانه مذکور خبر داد.

یاوری یادآور شد: ثبت نام از کارآفرینان برتر برای حضور در این جشنواره از ۱۶ خرداد ماه در حال انجام است.