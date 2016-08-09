به گزارش خبرنگار مهر، مرور زندگی این شهید از ولادت تا شهادت، کنکاشی در شخصیت حاج داوود کریمی در گفتگویی با جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نگرشی به ویژگی‌های ارزنده این شهید در گفتگو با سیدمحمد غرضی همرزم شهید، مصاحبه‌ای با سردار فتح‌الله جعفری در این خصوص، دورنمای نقش شهید حاج داوود کریمی در شکل‌گیری حزب‌الله لبنان در گفتگویی با سردار جانباز منصور کوچک محسنی، از جمله مطالب این یادمان است.

بازخوانی ابعاد شخصیت جهادی حاج داوود کریمی در گفتگو با طاهر طاهری همرزم شهید، نگاهی به راهکارهای مبارزاتی شهید کریمی در گفتگو با مهدی ناظمی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)، مروری بر زندگی پرفراز و نشیب وی در گفتگو با سردار عبدالله محمودزاده، نگاهی به مبارزات قبل از انقلاب شهید حاج داوود کریمی در گفتگو با سردار رضا خانی، همرزم شهید، نگاهی به زندگی انقلابی مکتبی در گفتگو با نرگس کریمی خواهر شهید کریمی، از دیگر مصاحبه‌هایی است که در این شماره شاهد یاران آمده است.

بازشماری ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری شهیید حاج داوود کریمی در گفتگو با سردار سیدعلی صنیع‌خانی، همرزم شهید، بررسی نقش شهید حاج داوود کریمی در تشکیل لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) در گفتگو با سردار محمدعلی فلکی همرزم شهید، مروری بر خصوصیات اخلاقی کم‌نظیر شهید حاج داوود کریمی در گفتگو با احمد نیکزاد همکار صنفی این شهید، نگاهی به دورنمای زندگی یک شهید انقلابی در گفتگو با مهرانگیز فجر همسر شهید حاج داوود کریمی، از دیگر مطالب شماره جدید این نشریه است.

بازخوانی مبارزات خستگی‌ناپذیر شهید حاج داوود کریمی در گفتگو با محمد کریمی برادر شهید، بررسی دیدگاه‌ها و مواضع آرمان‌خواهانه این شهید در گفتگو با میثم کریمی، فرزند ارشد او، یادداشت‌های منتشرنشده سردار شهید حاج داوود کریمی، به همراه تصاویری از این شهید و همرزمان و نیز خانواده‌اش، بخش‌های دیگری از مطالب «شاهد یاران» را تشکیل می‌دهد.

صاحب‌امتیاز ماهنامه فرهنگی، تاریخی «شاهد یاران»، بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرمسئول و سردبیر آن، محبوب شهبازی است و شماره ۱۳۰ آن (ویژه مرداد ۱۳۹۵) با بهای ۴۰۰۰ تومان منتشر شده و روی دکه رفته است.