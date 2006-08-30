غيبت ملي پوشان و سه تيم مدعي/ نبرد در ميانه جدول براي صعود

به گزارش خبرنگار مهر اين هفته جوانه كه از شانس محدودي برخوردار است 2 بازي سخت و سنگين با ملي حفاري و مناطق نفت خيز خواهد داشت. امتيازات كامل اين 2 بازي مي تواند شاگردان صالحي را به جمع تيم هاي صعود كننده برساند ولي بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه اين 2 تيم خوزستاني هم براي صعود نياز به امتياز دارند و به راحتي مقابل جوانه كوتاه نخواهند آمد.

مناطق نفت خيز قبل از ديدار با جوانه بايد با كرمانشاه ديدار كند. اين ديدار شايد بهترين بازي اين هفته باشد چرا كه تيم يكدست و تمام بومي كرمانشاه با هدايت رفعتي توانايي مشكل ساز شدن براي نفت را دارد. ضمن اينكه بازي سايپا و پارس كوپال نيز مي تواند جذابيت هاي خاص خود را داشته باشد. سايپا با كسب امتيازات لازم راه صعود خود راهمواركرده است، ولي پارس كوپال براي حفظ سهميه نماينده ديار زاينده رود درليگ برترنيازبه كسب امتياز از قدرت تازه ليگ تكواندو دارد.

اين 11 بازي پرونده دور اول رقابهاي ليگ تكواندو را خواهد بست. البته بازيهاي عقب افتاده 31 شهريورماه نيزخيلي تعيين كننده خواهد بود. درپايان اين مرحله 3 تيم ازهرگروه راهي ليگ برتر و ساير تيم ها راهي جام حذفي خواهند شد. برنامه كامل ليگ تكواندو:

جمعه 10/6/85 سالن خانه تكواندو

سايپا - پارس كوپال اصفهان

ملي حفاري - جوانه

مناطق نفت خيز - كرمانشاه

سايپا - آ.غربي

ملي حفاري - مريوان

مناطق نفت خيز - جوانه

كرمانشاه - گيلان

مس كرمان - مريوان

پيام نور - دانشگاه آزاد همدان

آ. غربي - دانشگاه آزاد همدان

مس كرمان - پيام نور.