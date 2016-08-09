وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبتهای سیدرضا افتخاری در حاشیه تمرین استقلال مبنی بر اینکه «شمسایی ابتدا جواب نتایجی را که گرفته بدهد بعد در مورد من اظهار نظر کند»، گفت: آقای افتخاری من شما را دوست دارم و معتقدم از مدیران لایق هستید ولی سئوالم این است که چرا سال گذشته چپ و راست دنبال من بودید تا سرمربی تیم ملی شوم؟ چه کسی با مسئولان باشگاه تاسیسات جلسه گذاشت تا اجازه من را برای سرمربیگری در تیم ملی بگیرد؟ چه کسی می‌خواست مرا به تیم ملی بکشاند؟

وی افزود: من به خاطر باخت در جام باشگاه‌های آسیا شرمنده شدم ولی در دوسال، چهار قهرمانی به دست آوردم. کدام مربی جوان این کارنامه را دارد؟ من آنقدر بزرگ هستم که بعد از چهار قهرمانی، اگر در یک تورنمنت باختم مدام از من سئوال شود که چه اتفاقی افتاده.

سرمربی تیم تاسیسات تاکید کرد: اگر باخت من با تاسیسات در جام باشگاه‌های آسیا بد بود که باید «خسوس کاندلاس» سرمربی پیشین تیم ملی را به خاطر ناکامی در جام ملتها مدام می زدند! آقای افتخاری! شما یکبار به تمرین تیم ما سر زدی که ببینی ما چه مشکلاتی داریم؟ شد یکبار از ما بپرسید که آیا قبل از جام باشگاه های آسیا چیزی کم و کسر داریم یا خیر؟

شمسایی یادآور شد: افتخاری یکی از مدیران لایق و با عقبه است و برایش آرزوی موفقیت دارم. ممنونم که نتایج مرا گوشزد کرد! سعی می‌کنم آن نتیجه را جبران کنم.

وی همچنین درباره شرایط تیم تاسیسات برای بازی در هفته سوم و نامشخص بود وضعیت تیم میثاق و انتقال امتیاز آن به قزوین، گفت: متاسفانه هنوز هیچ چیز مشخص نیست. اصلا معلوم نیست بازی ما برگزار می شود یا نه. ما روز گذشته سرپرست خود را ۲۰ بار به فدراسیون فرستادیم تا تکلیفمان مشخص شود ولی جوابی به ما ندادند. اگر قرار است بازی برگزار شود باید زودتر تصمیمگیری شود و در قزوین هتل بگیریم.