پیروی از ولایت رمز پیروزی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برنامه های «دهه ولایت و امامت» پیش از ظهر امروز سه شنبه در دفتر آیت الله مصطفی علما امام جمعه کرمانشاه برگزار شد.

آیت الله علما در این جلسه ولایت را اساسی ترین مسئله دینی در اسلام دانست و افزود: امامت و ولایت از زمان حضرت رسول اکرم (ص) تا امروز پایه و اساس دین بوده و جزو اصول و روح دین و اسلام به شمار می رود.

وی در ادامه مهم ترین برکت انقلاب را احیا کردن مسئله ولایت توسط امام خمینی (ره) بیان کرد و گفت: مسئله ولایت نه تنها به ایران بلکه به تمام کشورهای اسلامی جهان سامان داد، لذا در نشر ارزش های این دو مسئله هر چه سرمایه گذاری کنیم باز هم کم است.

امام جمعه کرمانشاه اطعام در روز عید غدیر را یک سنت حسنه اعلام کرد و اظهار داشت: در بسیاری از موقوفات کشور اطعام در روز عید غدیر از ۴۰۰ سال پیش اجرا شده و از آن جمله به عمل شایسته آیت الله بهجت در این روز و اطعام مردم با بهترین آذوقه ها بود. لذا سعی شود این کار به بهترین نحو صورت گیرد تا از تاثیر گذاری ویژه ای برخوردار شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه همچنین عنوان داشت: مسئله ولایت باید زنده نگه داشته شود و با محتوای محکم از آن پشتیبانی کرد، چرا که در این صورت کسی نمی تواند با این مورد که یک واقعیت از جانب مردم به حساب می آید مقابله کند.

آیت الله علما در این جلسه به اقدام شایسته یکی از برادران اهل سنت اشاره کرد و گفت: اقدامی که برادر اهل سنت نسبت به ترجمه صحیفه سجادیه به کردی سورانی انجام داده بسیار ارزشمند است.

وی در ادامه سخنانش یادآور شد: با توجه به حساسیت ویژه استان کرمانشاه برنامه های دهه ولایت و امامت باید به نحوی اجرا شود که به خصوص برای نسل جوان از تاثیر گذاری بیشتری برخوردار باشد.

امام جمعه کرمانشاه به سخنی از امام خمینی(ره) در خصوص اهمیت ولایت اشاره و خاطر نشان کرد: امام (ره) در بخشی از سخنان خود فرمودند که امیر المومنین(ع) محور وحدت است و باید این محوریت را حفظ و نگهداری کنیم و با توجه به موقعیت مکانی و زمانی آنرا به آیندگان تحویل نماییم.

وی در پایان خواستار حفظ رابطه معنوی با ائمه اطهار شد و اظهار داشت: امروز رمز ولایت سبب پیروزی اسلام و به زانو درآمدن آمریکا شده لذا باید این رمز را حفظ کنیم.