كنسرت "راز شب" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" ، اين كنسرت در روزهاي10 و 11 دي ماه امسال در سالن ميلاد برگزار مي شود.

در اين برنامه مشترك كه توسط گروه موسيقي " راز شب" كه تا به حال آلبوم هايي چون "دار قالي " و " زيبازي" را منتشر كرده است و گروه 4 نفره " بابك رياحي پور" اجرا خواهد شد، 6 قطعه از آلبوم "آزمون و خطا" و 10 قطعه از دو آلبوم گروه "راز شب" اجرا مي شود.

خواننده اين كنسرت " هومن جاويد" خواهد بود وآهنگسازي قطعات را "رامين بهنا" به عهده دارد. همچنين نوازندگاني چون" نوريس نيساچيان" گيتار و "بابك رياحي پور" گيتار باس حضور دارند.