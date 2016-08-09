به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، محمدرضا صالحی در جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با ارزیابی مثبت عملکرد این دانشگاه گفت: فعالیت‌ها و عملکرد دانشگاه علوم پزشکی استان به ویژه در مسیر پروژه‌های عمرانی و آموزشی در جهت رفاه حال بیشتر مردم، مثبت است.

وی اظهار کرد: امیدواریم جایگاه قدمت فرهنگی استان که مجموعه‌ای از گنجینه فرهنگ‌ها و اقوام است در این استان نهادینه شود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی، حضور پررنگ دکتر هاشمی وزیر بهداشت در این استان را بسیار موثر و تاثیرگذار خواند و گفت: امیدواریم به زودی شاهد اتمام ساخت دو بیمارستان بزرگ بجنورد و شیروان باشیم چرا که این پروژه‌ها از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی، درمانی وآموزشی در بخش بهداشت و درمان است.

صالحی همچنین از افتتاح و راه اندازی بخش سوختگی ابراز خرسندی کرد و افزود: افتتاح بخش سوختگی این استان با حضور وزیر بهداشت رویداد و ارمغان خوبی برای مردم این استان بود.

وی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خواست تا در راستای توسعه تخت‌های بیمارستان شهرستان جاجرم که مورد درخواست فرماندار این شهرستان است، ضمن پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

