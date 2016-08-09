به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام بابایی طی حکمی از سوی امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به سمت مدیر هنرهای تجسمی و امور موزه‌های این سازمان منصوب شد.

بابایی کارشناسی ارشد نقاشی را از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران اخذ کرده است. وی عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران، موسسه هنرهای تجسمی معاصر، همچنین عضو شهرک جهانی هنرمندان (سیته پاریس) است.

او دبیری بخش نقاشی هفتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر و عنوان مشاور هنری پژوهشگاه فرهنگ و هنر حوزه هنری را نیز در کارنامه دارد.