اولین مرکز دیالیز بخش خصوصی مازندران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری ظهر سهشنبه در همایش تجلیل از اصحاب رسانه شهرستان نکا گفت: توجه به منافع ملی و مردم و توجه به نیازها و آرمانهای جامعه و حرکت در مسیر خیر و صلاح جامعه باید موردتوجه اصحاب رسانه قرار گیرد.
دبیر شورای اطلاعرسانی مازندران ادامه داد: خبرنگاران باید مسائل را همهجانبه و با توجه به نقاط ضعف و قوت بررسی و گزارشهای تحلیلی و راهگشا ارائه نمایند.
وی بر دشمنشناسی و بصیرت خبرنگاران تأکید کرد و گفت: خبرنگار هم باید هم بر اصول تأکید کند و هم به دنبال اصلاح جامعه باشد و بیطرفی، حقگویی، حقطلبی، ترجیح منافع ملی و مردم بر منافع شخصی، شجاعت، تخصص و پرسشگری و جلب رضایت خداوند و جامعه باید محور اصلی فعالیتهای خبرنگاران قرار گیرد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران افزود: خبرنگار باید اهل مطالعه و حرفهآموزی باشد و صحت و دقت خبر را فدای سرعت نکند.
مظفری در ادامه به بیان انتظارات از مسئولین برای توجه به جایگاه و منزلت خبرنگاران پرداخت و گفت: مسئولین تلاش کنند تا دغدغه معیشتی خبرنگاران برطرف شود تا به رسالت اصلی خود بپردازند.
وی گفت: تکریم و تجلیل از خبرنگاران در تمام سال تداوم داشته باشد و مسئولین از مشورت خبرنگاران بهعنوان مشاوران بهره ببرند و مدیران باید ظرفیت نقدپذیری خود را افزایش دهند و اطلاعات لازم را در اختیار خبرنگاران بگذارند.
دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت مازندران ادامه داد: بر اساس قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و مدیران وظیفهدارند اطلاعات عمومی موردنیاز خبرنگاران را در اسرع وقت در اختیار آنان بگذارند.
وی افزود: منتقد مخالف نیست و باید بر اساس رویکرد دولت تدبیر و امید تعامل را جایگزین تقابل نمود و برای تقویت وحدت، همدلی و انسجام جامعه تلاش جهادی داشت.
مظفری از زحمات خبرنگاران پرتلاش شهرستان نکا تشکر نمود و گفت: خدا را شکر که امسال شهید شاخص عرصه رسانه از شهرستان نکا و شهید گرانقدر شهید لقمانی انتخاب شد
وی خواستار تقویت نهادهای صنفی در حوزه خبر و رسانه شد و گفت: نباید هیچ محدودیتی برای اطلاعرسانی ایجاد کرد تا خبرنگاران احساس امنیت کنند و به وظایف خود بهخوبی عمل کنند.
وی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن هفته دولت گفت: کاهش نرخ تورم در نیمقرن اخیر بیسابقه بوده است و نرخ تورم روستایی در تیرماه ۹۵ به ۸.۳ درصد رسید است.
سخنگوی شورای اطلاعرسانی مازندران سرمایهگذاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در بندر امیرآباد در دو سال گذشته، سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی در حوزه زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران در دولت تدبیر و امید دو اقدام مهم دولت در مازندران اعلام کرد وافزایش ۲۰ برابری حجم اقتصاد فناوری نانو، افزایش ۴۷ درصدی واردات نفت آسیا از ایران، مثبت شدن تراز بازرگانی باوجود مشکلات و محدودیتها بخشی از دستاوردهای دولت تدبیر امید خواند و گفت در سال ۹۴ صادرات غیرنفتی ایران یک درصد بیشتر از واردات شده و این افتخار بزرگی برای دولت تدبیر و امید است ضمن آنکه در دولت قبل ۵ تا ۶ میلیون تن گندم وارد میشد که در سال ۹۴ در این حوزه به خودکفایی رسیدیم.
مظفری از نشست هیئت اقتصادی چین با استاندار مازندران خبر داد و گفت: در جلسه روز گذشته توافقنامه مهمی بین استاندار مازندران و هیئت اقتصادی چینی امضاء شد و فاینانس ۴۸۰ میلیون یورویی سد هراز موردتوافق هیئت چینی قرار گرفت که بهزودی قرار دادن تنظیم خواهد شد.
وی همچنین گفت با توافق صورت گرفته قرار شد زمینه لازم برای استقرار شهرک صنعتی چین در شرق مازندران فراهم شود.
مظفری همچنین از افتتاح اولین مرکز دیالیز بخش خصوصی مازندران در شهرستان بهشهر خبر داد و گفت: برای هفته دولت با حضور تعدادی از شخصیتهای ملی صدها طرح عمرانی در مازندران افتتاح خواهد شد.
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