عدم ارتباط صنعت با دانشگاه موجب ایجاد خلاء علمی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی داوریار ظهر سه شنبه در آئین انعقاد تفاهمنامه آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در مشهد اظهار کرد: با توجه به شعار سال و لزوم توجه به اقتصاد، برای اولین بار در طی ۲۲ سال فعالیت دانشگاه پیام نور، وارد بحث ارتقا کیفیت آموزشی شدیم.

وی افزود: پیش از این فقط موضوع کمیت و تعداد دانشجو اهمیت داشت اما در سال جاری ارتقا کیفیت و ساماندهی و بهره‌وری در کنار مشکلات موجود در اولویت قرار گرفت زیرا همیشه داشتن امکانات به حصول نتیجه ختم نمی شود.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با اینکه دانشگاه باید بتواند ارتباط دانشجویان را با صنعت برقرار کند، گفت: عدم ارتباط صنعت با دانشگاه منجر به ایجاد خلا شده که فرار مغزها را از کشور در پی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: برای پر کردن این خلا و ایجاد محیط کسب و کار برای نخبگان و فارغ التحصیلان باید زمینه ارتباط تئوریسین ها را با تکنسین ها فراهم کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به مزایا و امتیازات دانشگاه پیام نور اشاره و اظهار کرد: ابر دانشگاه پیام نور دارای بیشترین تعداد دانشجو در بین دانشگاه های دولتی است.

وی افزود: در ۳۰ واحد آموزشی استان خراسان رضوی، ۵۰ هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند که نیروی کار به شمار می آیند.

گفتنی است دانشگاه پیام‌نور خراسان رضوی و خانه صنعت، معدن و تجارت استان، تفاهم‌نامه‌ای آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای را برای کیفی سازی سطح تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای دوره‌های مدیریتی منعقد کردند. با انعقاد این تفاهم‌نامه فضای کسب و کار برای دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه پیام‌نور در واحدهای صنعتی استان فراهم می‌شود.