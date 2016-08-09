به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در بازدید از پایگاه‌های مرزی جنوب غرب کشور در جمع مرزبانان و فرماندهان یگان‌های مرزی سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) با تشریح توطئه‌های استکبار جهانی در مقابله با انقلاب اسلامی و تبیین وضعیت منطقه و اقدامات سپاه در مرزها از شمالغرب تا جنوب شرق اظهار کرد: نوک پیکان نقشه‌های استکبار جهانی و دشمنان در منطقه به طرف جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به حمایت‌های همه جانبه دشمنان انقلاب اسلامی از گروه های تروریستی در منطقه به ویژه پشتیبانی از گروه‌های معاند نظام در شمال غرب و جنوب شرق گفت: با توجه به رویدادهای منطقه ای، هوشیاری بیشتر مدافعان انقلاب و مرزبانان کیان اسلامی ضرورت دارد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه تأکید کرد: امنیتی که در ایران اسلامی داریم بعد از عنایت الهی، مرهون جانفشانی مرزبانان غیور ایران اسلامی است.

سردار پاکپور با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی رزمی و افزایش توان دفاعی نیروهای مسلح در کنار تقویت بنیه اعتقادی و معنوی، تصریح کرد: رفتارها، منش و گفتار فرماندهان و مسئولان باید الگوی تمام عیار برای نیروهای رزمنده باشد، که اینگونه نیز است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش های عقیدتی سیاسی که از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار می شود، تأکید کرد: نباید تنها به کلاس های عقیدتی اکتفا کنیم؛ بلکه باید آموزه‌ها در رفتار عملی ما تبلور و عینیت یابد.

این فرمانده ارشد نظامی در ادامه هدف توطئه‌های دشمنان را جلوگیری از نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی در میان ملت‌های دیگر دانست و گفت: انتظار ما این است که در راستای مقابله با هرگونه تهدیدی از سوی دشمنان، علاوه بر تقویت بنیه اعتقادی بر ارتقای توانمندی های دفاعی و آمادگی رزمی خود نیز بیفزاییم و با رصد تحرکات دشمن، آماده پاسخگویی قاطع و دقیق و کوبنده در هر زمانی و سطحی باشیم.