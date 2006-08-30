به گزارش خبرگزاري مهر،‌ ستاد خبري دهمين دوسالانه عكس اعلام كرد اين نشست ها به صورت رايگان در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي شود و بعد از ثبت نام كليه متقاضيان زمان دقيق برگزاري آنها اعلام خواهد شد.



در اين نشست ها انجمن ها مي توانند اهداف، سياست ها، برنامه ها، شرايط عضويت، مسائل و مشكلات خود را به علاقمندان ارائه كنند. انجمن هاي علاقمند به شركت در برنامه "نشست هاي انجمن هاي عكاسي" براي ثبت نام به انتهاي بلوار كشاورز، خيابان دكتر غريب، كوچه حجت، پلاك 44، دبيرخانه دهمين دوسالانه عكس مراجعه يا با شماره هاي 66438193 و 66936708 تماس حاصل كنند.