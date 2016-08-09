ایلامی ها در جشنواره سفره ایرانی شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام،جوریه کلانتری گفت: جشنواره سفره ایرانی با مشارکت استان‌های ایلام، کرمانشاه ، کردستان و همدان ازسوم تا پنجم شهریور ماه در استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی، استانداردسازی و نشان‌دارسازی غذاهای بومی محلی عنوان کرد و گفت: این جشنواره فرصت مناسبی است که ایلامی ها بتوانند غذاهای بومی محلی را با توجه به کیفیت و خواص خود در فرهنگ غذایی دیگر کشورها جا دهند.

کلانتری بیان داشت: در این جشنواره استان های شرکت کننده با معرفی غذاهای محلی، پیش غذا، دسر، دمنوش و انواع نوشیدنی های سنتی رقابت می کنند.

کلانتری ادامه داد: از واحدهای اقامتی پذیرایی استان و دفاتر خدمات مسافرتی دعوت به عمل آمده که در جشنواره سفره ایرانی در استان کرمانشاه حضور داشته باشند به همین منظور نیز نشستی با این واحدها برگزار شده است.

کلانتری عنوان کرد: یکی از عناصر بسیار مهم در هر برنامه سفری، خوراک است که خود می‌تواند به عنوان یک جاذبه خاص سیاحتی مطرح شود، خوراک علاوه بر اینکه یکی از ضرورت‌های بقا است، بر اساس دیدگاه‌های موجود این خرده فرهنگ چشیدنی، موجب پیوند صمیمی میان تاریخ و فرهنگ مردم جامعه میزبان با گردشگران می‌شود.