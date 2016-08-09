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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

پنج شنبه؛

آیین اختتامیه ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار می شود

آیین اختتامیه ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار می شود

رشت- دبیر ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان از برگزاری اختتامیه این جشنواره در پایان هفته جاری با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان،  امیر محمدپور با بیان اینکه آیین اختتامیه ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی با حضور حجت الاسلام سید حسین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و دعوت از برگزیدگان، شخصیت های فرهنگی و سیاسی استان گیلان برگزار می شود، اظهار کرد: این آئین در روز پنج شنبه بیست و یکم ماه جاری در بندر انزلی  برگزار می شود.

وی افزود: در این مراسم که با حضور خادمان حرم همراه است،  برگزیدگان استانی تقدیر و لوح و تندیس جشنواره به آن ها اهدا می شود.

محمدپور  تصریح کرد: ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی با بیش از ۲۱ هزار شرکت کننده از پیشگامان برگزاری این جشنواره در کشور بوده است.

ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی (از سری برنامه‌های چهاردهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع))  به مناسبت سالروز میلاد حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه‌(ع)   همزمان با دهه کرامت با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار ‌شد.

کد مطلب 3736534

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