ثروتمندان در حوزه فرهنگ هم خرج کنند/ «هنر ناگهانی» در راه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، خرداد ماه رویداد «هنر ناگهانی» به دبیری مهدی نادری با حضور علاقمندان هنر در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و هنرمندان شاخصی چون نادر مشایخی، کامبیز درمبخش، سیف الله صمدیان در این رویداد مشارکت داشتند و قرار بود عید فطر این رویداد هنری در شیراز هم برگزار شود و سپس در شهرهایی چون تبریز، مشهد، اهواز، رشت، اصفهان و یزد ادامه پیدا کند اما به گفته نادری، برای برگزاری این رویداد خارج از تهران نیاز به رایزنی های بسیار است و گاه گره های زیادی سر راه قرار می گیرد.

نادری در گفتگو با خبرنگار مهر دراین باره گفت: ما بعد از افتتاح خوبی که در موزه هنرهای معاصر تهران داشتیم طبق برنامه قرار بود بعد از عید فطر در شیراز این رویداد را برپا کنیم اما مساله تعیین کننده در این میان مسائل مالی است که کار را با تاخیر مواجه کرد. البته ما متوقف نشدیم و رایزنی های خود را انجام می دهیم و هم زمان در حال انجام مقدمات کار در اصفهان هستیم.

به گفته وی، در شیراز با یک مجتمع فرهنگی خصوصی رایزنی و با مدیر کل ارشاد شیراز نیز مداکراتی انجام شده و برنامه‌ریزی‌ مبتنی بر این است که در مهرماه این رویداد در شیراز برپا شود.

وی در ادامه با گلایه از بخش دولتی و خصوصی که از چنین حرکت های فرهنگی و میان رشته ای حمایت نمی کنند، ادامه داد: برای من تلخ است که از چنین حرکت هایی استقبال بسیار کمی می شود در حالیکه در رویداد «هنر ناگهانی» هم هنرمندان تراز اولی مشارکت دارند و هم یک اتفاق میان رشته ای است و هنرمندان جوان بسیاری هم در آن حضور دارند. در حالیکه باید از این برنامه ها که سبب بروز خلاقیت جوان های سرزمینمان می شود حمایت کنیم کاری کرده ایم که چشم جوان ها فقط به جشنواره هاست. توقع این است که دولت از چنین حرکت هایی استقبال کند.

نادری با بیان اینکه ما کشور ثروتمندی هستیم و حتی در زمان تحریم هم پول برای خرج کردن داریم، گفت: سوال من این است که در کهکشان ثروت و اقتصاد، فرهنگ کشور نباید سهم قابل توجهی داشته باشد؟ ما ثروتمندان بسیاری داریم که نمی دانند با ثروتشان چه کار مفیدی انجام دهند. آنها هم باید بدانند که اصل سرمایه گذاری برای فرزندانشان خرید ملک و... نیست بلکه مشارکت در چنین حرکت هایی است که فرهنگ جامعه را بالا می برد و هدفش جوان‌هاست.

نادری ادامه داد: برای برگزاری یک کنسرت در هر نقطه ایران ما کلی سرمایه گذار داریم اما در عجبم که برای چنین فعالیت های فرهنگی چرا به سختی باید سرمایه گذار پیدا کرد. از طرف دیگر حتی مدیران هم برای ورود یک بازیگر به یک شهر کلی هزینه می کنند ولی وقتی قرار است یک رویداد مهم در شهرشان برگزار شود و هنرمندان بزرگی هم به شهرشان بیایند آن را کمتر می بینند.

نادری در پایان ابراز امیدواری کرد این رویداد با حمایت بخش خصوصی و بهزاد مریدی مدیرکل اداره ارشاد استان فارس مهرماه در شیراز برگزار شود.

هدف رویداد «هنر ناگهانی» استفاده حداکثری از توانایی های موجود در اماکنی است که هنرمندان و هنرجویان در آن حضور می یابند و ناگهان با آن مکان و فضا و مکان برخورد می کنند و به خلق اثر می پردازند.