ظرفیت گردشگری زیارتی امامزادگان در گلستان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت و تکریم امامزادگان که در امامزاده عبدالله گرگان برگزار شد، گفت: یکی از تکالیف مهم که باید انجام گیرد این است که امامزادگان را مستند کنیم چرا که این مستند سازی اعتماد و اتصال ایجاد می کند .

وی افزود: نقش همبستگی مردم با امامزادگان و تاثیر سیاسی، معنوی و اقتصادی آن از برخی مساجد جامع بیشتر است.

استاندار گلستان با بیان اینکه می توان از ظرفیت امامزادگان برای گردشگری حلال استفاده کرد، افزود: با طراحی یک طرح جامع می توان گردشگری زیارتی و حلال در استان به وجود آورد.

صادقلو خادمین امامزادگان را رابط با انسان های مقرب و پاک دانست و گفت: شما خادمین و هیئت امنای بقاع متبرکه رابط های انسان های پاک هستید و خدمت به این بزرگواران توفیقی است که نصیب هر کس نمی شود.

وی افزود: خدمت به بقاع متبرکه کاری مهم و ارزشمند است و زمانی که نزد امامزاده و یا بقعه ای خدمت می کنید و یا زائر می شوید سعی به شناخت و معرفت آن امامزاده داشته باشید تا راه سعادت را پیدا کنید .