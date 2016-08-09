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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۰

استاندار گلستان:

ظرفیت گردشگری زیارتی امامزادگان در گلستان مورد توجه قرار گیرد

ظرفیت گردشگری زیارتی امامزادگان در گلستان مورد توجه قرار گیرد

گرگان – استاندار گلستان گفت: باید از ظرفیت گردشگری زیارتی امامزادگان در گلستان برای جذب گردشگر استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت و تکریم امامزادگان که در امامزاده عبدالله گرگان برگزار شد، گفت: یکی از تکالیف مهم که باید انجام گیرد این است که امامزادگان را مستند کنیم چرا که این مستند سازی اعتماد و اتصال ایجاد می کند .

وی افزود: نقش همبستگی مردم با امامزادگان و تاثیر سیاسی، معنوی و اقتصادی آن از برخی مساجد جامع بیشتر است.

استاندار گلستان با بیان اینکه می توان از ظرفیت امامزادگان برای گردشگری حلال استفاده کرد، افزود: با طراحی یک طرح جامع می توان گردشگری زیارتی و حلال در استان به وجود آورد.

صادقلو خادمین امامزادگان را رابط با  انسان های مقرب و پاک دانست و گفت: شما خادمین و هیئت امنای بقاع متبرکه رابط های انسان های پاک هستید و خدمت به این بزرگواران توفیقی است که نصیب هر کس نمی شود.

وی افزود: خدمت به بقاع متبرکه کاری مهم و ارزشمند است و زمانی که نزد امامزاده و یا بقعه ای خدمت می کنید و یا زائر می شوید سعی به شناخت و معرفت آن امامزاده داشته باشید تا راه سعادت را پیدا کنید .

کد مطلب 3736552

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