به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی در مراسم تقدیر از خبرنگاران و رسانه‌های استان قم که ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار و دهه کرامت و به بیان مشکلات حوزه رسانه و خبر پرداخت و در خصوص رسانه‌های محلی استان قم اظهار داشت: رسانه‌های محلی در پی سراسری شدن نباشند.

وی با بیان این که مطبوعات محلی می‌خواهند سراسری شوند تا سری میان سرها درآورند، گفت: اما من تلاش می‌کنم تا آنان را منصرف سازم زیرا از وضعیت و فرصتی که در اختیار دارند فاصله خواهند گرفت و به وضعیتی خواهند رسید که امکانات و فرصت‌های محلی خود را هم از دست خواهند داد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به مدیران نشریات محلی گفت: قدر موقعیت خود را بدانید و از ویژگی‌های این موقعیت استفاده و از مدل سراسری فاصله بگیرید زیرا موقعیت سراسری شدن با تهدید هم مواجه هستند.

قم در ردیف دو یا سه استان آخر در داشتن خانه مطبوعات است

وی با اشاره به مشکلات خانه مطبوعات در استان قم گفت: سه یا چهار استان در کشور خانه مطبوعات ندارند که یکی از آنها استان قم است.

انتظامی بیان کرد: زمانی که خانه مطبوعات وجود داشته باشد مطالعات متمرکز خواهد شد و مطالبات اهالی رسانه اولویت بندی می‌شود و مسئولان و رسانه‌ها می‌توانند متمرکز شوند و به نتیجه مطلوب برسند.

وی گفت: کمک‌هایی به تمام خانه‌های مطبوعات در سراسر کشور می‌شود که در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ثبت شده اما در قم خانه مطبوعاتی وجود ندارد که ما بخواهیم به آن تسهیلات ارائه و به آن کمک کنیم.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه در خصوص امنیت شغلی خبرنگاران نیز عنوان کرد: تأمین امنیت شغلی خبرنگاران وظیفه حاکمیت و دولت است که ریل گذاری یا وضعیت مناسب را فراهم کند.

بالاترین نرخ آمد و شد در شغل خبرنگاری روی می‌دهد

وی در رابطه با امنیت شغلی خبرنگاران نیز اظهار داشت: هیچ صنعتی در کشور حتی نساجی را که می‌گویند در حال نابود شدن است به این شکل نیست که خبرنگاران در عرض حداکثر سه سال این حرفه را رها کنند و از صنف خبرنگاری بیرون روند.

انتظامی ادامه داد: نرخ ماندگاری و وضعیت حرفه‌ای در حرفه خبرنگاری پایین است که باید بدون در نظر گرفتن مسائل شخصی دنبال علت باشیم.

بیمه سبب تثبیت خبرنگاران در حرفه‌شان خواهد شد

وی به یکی از مسائلی که سبب پایبندی خبرنگاران و تعلق خاطر آنان به این حرفه است، اشاره کرد و گفت: بیمه به تثبیت خبرنگاران در حرفه‌شان کمک می‌کند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این که در رسانه‌های معتبر دنیا افراد ۳۰ سال در یک رسانه مشغول به خدمت هستند اما در کشور ما چنین وضعیتی وجود ندارد و امنیت حرفه‌ای و هویت‌یابی برای اصحاب رسانه فراهم نمی‌شود.

وی بیان کرد: معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو یا سه سال است که روی سیاست بیمه‌ای فشار زیادی را وارد کرده. ابتدا مشوق‌های و سپس از اهرم تهدید استفاده کرد و ابلاغ کرد که رسانه‌ای که همکاران تمام وقت خود را بیمه نکند حمایت‌هایی مانند دادن آگهی، اشتراک، تغییر وضعیت و حضور در نمایشگاه مطبوعات از آن نخواهیم داشت.

انتظامی افزود: کار معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبتنی بر مصونیت اجتماعی است زیرا اعتقاد داریم که در قبال همکاران خود باید مسئولیت شناس باشیم.

محدودیتی در زمینه آموزش در سال ۹۵ نخواهیم داشت

وی در ادامه به مقوله آموزش پرداخت و گفت: سرعت تحولات در هیچ صنعتی در دنیا به اندازه فناوری ارتباطات و اطلاعات وجود ندارد و از قضا اهالی رسانه در این میدان خیمه زده‌اند.

انتظامی تأکید کرد: بیش از تمامی صنعت‌ها به آموزش‌های کارآمد نیاز داریم تا روزنامه‌نگاری تخصصی و شهری ترویج شود.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به عنوان مثال در استان قم روزنامه‌نگاری دینی وجود دارد که شاخه خاصی از روزنامه نگاری است و متفاوت از روزنامه نگاری بحران، ورزشی و سایر روزنامه نگاری‌ها است که نیاز به آموزش تخصصی هم دارد.

وی تأکید کرد: با آموزش به ثبات و امنیت شغلی می‌رسیم تا در میان تندباد این حرفه از پای نیاستیم.

انتظامی بیان کرد: وظیفه آموزش نیز به دلیل هزینه بر بودن آن بر عهده حاکمیت است و مطلوب است تا دولت مقرراتی را وضع کند که به امنیت شغلی بیانجامد.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ محدودیتی در خصوص آموزش نخواهیم داشت که شهرداری‌ها نیز در این خصوص می‌توانند یاری رسان باشند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که در رسانه‌ها در سه حوزه بین الملل، تخصصی و محلی مواجه هستیم، تاکید کرد: رسانه‌هایی که می‌خواهند تخصصی کار کرده و در همه حوزه‌ها ورود کنند در نهایت به جایی نخواهند رسید.