آب ۳۸ روستای شوش قطع است

احمد واقفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این ۳۸ روستا در بخش شاوور هستند که متاسفانه از روز گذشته آب شرب آنها قطع شده و در شرایط سخت بی آبی به سر می برند.

وی توضیح داد: هم اکنون آب مورد نیازمان را از کانال های کشاورزی و رودخانه تامین می کنیم.

دهیار روستاهای کاظم حیدر و خیلفه حیدر شوش همچنین عنوان کرد: مسئولان دلیل قطع شدن آب را اختلال در شبکه تاسیسات آب ۳۸ روستا اعلام کرده اند.

واقفی اضافه کرد: اگر آب امروز یا فردا وصل شود حدود نیم روز طول می کشد تا به آخرین روستای بدون آب برسد، البته تا پیش از این هر مشکلی بوده مسئولان رسیدگی کردند و هم اکنون هم در حال پیگیری رفع و حل مشکل هستند اما انتظار اهالی روستا تسریع در رسیدگی به دلیل گرمای طاقت فرسا است.